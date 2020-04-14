В Москве за отсутствие разметки оштрафовали почти сто магазинов

Власти продолжают штрафовать магазины, в которых так и не появилась специальная разметка, которая помогает людям держать дистанцию друг от друга. В мэрии пригрозили закрывать такие торговые точки

Фото: Артем Житенев / ТАСС

Почти 100 торговых точек в Москве оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в департаменте торговли и услуг столицы, передает ТАСС.

«За последние три дня в Москве за нарушение правил торговли в условиях режима повышенной готовности были оштрафованы 92 предприятия. Сумма штрафов может составить более 12,5 млн руб. в зависимости от решений суда», — говорится в сообщении. Причиной штрафов, как уточнил глава департамента Алексей Немерюк, стало отсутствие обязательной разметки, которая позволяет обеспечить достаточное расстояние между посетителями для борьбы с распространением коронавируса.

«Пренебрежение этим требованием — достаточно основание не только для административных санкций, но и для закрытия бизнеса», — заявил Немерюк (цитата по «РИА Новости»).

О первых штрафах за отсутствие разметки для посетителей власти Москвы сообщили на прошлой неделе. Тогда были оштрафованы 18 магазинов. Немерюк предупредил, что проверки соблюдения этой нормы будут проводиться регулярно.