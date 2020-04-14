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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за отсутствие разметки оштрафовали почти сто магазинов

Власти продолжают штрафовать магазины, в которых так и не появилась специальная разметка, которая помогает людям держать дистанцию друг от друга. В мэрии пригрозили закрывать такие торговые точки
Фото: Артем Житенев / ТАСС

Почти 100 торговых точек в Москве оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в департаменте торговли и услуг столицы, передает ТАСС.

«За последние три дня в Москве за нарушение правил торговли в условиях режима повышенной готовности были оштрафованы 92 предприятия. Сумма штрафов может составить более 12,5 млн руб. в зависимости от решений суда», — говорится в сообщении. Причиной штрафов, как уточнил глава департамента Алексей Немерюк, стало отсутствие обязательной разметки, которая позволяет обеспечить достаточное расстояние между посетителями для борьбы с распространением коронавируса.

«Пренебрежение этим требованием — достаточно основание не только для административных санкций, но и для закрытия бизнеса», — заявил Немерюк (цитата по «РИА Новости»).

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О первых штрафах за отсутствие разметки для посетителей власти Москвы сообщили на прошлой неделе. Тогда были оштрафованы 18 магазинов. Немерюк предупредил, что проверки соблюдения этой нормы будут проводиться регулярно.

Соблюдать социальную дистанцию не менее метра предписал россиянам Роспотребнадзор. Она должна препятствовать передаче вируса, который может распространяться воздушно-капельным путем. Ограничение по соблюдаемой дистанции действует в регионах, где введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье, где этот режим был объявлен 29 марта, обязательная дистанция между людьми составляет 1,5 м. Все работающие торговые точки должны обеспечить соблюдение этого правила, в том числе с помощью специальной разметки.

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Фотогалерея 

По данным на 12 апреля, в Москве за нарушение социальной дистанции оштрафовали почти 1,4 тыс. человек. Первый протокол за нарушение дистанции 1,5 м в России составили 10 апреля в отношении журналиста Романа Иванова, участвовавшего во встрече жителей подмосковного Королева с администрацией города. Иванов связал задержание и штраф со своей профессиональной деятельностью.

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Разметка, которая помогает людям держаться на расстоянии друг от друга, действует не только в магазинах. С начала апреля в московском метро также появились указатели, которые разделяют пассажиров. Предупреждающие полосы нанесли около касс, на платформах станций метро и колоннах станций МЦК. Внутри вагонов на сиденьях появились стикеры. В поездах РЖД также введены особые нормы рассадки пассажиров. В ближайшее время для поездки в купе можно будет приобрести билеты только для двух мест вместо четырех. Те же правила будут действовать и для плацкартных вагонов: в купейной части смогут находиться два пассажира, а в боковой, где расположена верхняя и нижняя полки, лишь один.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: торговля, штрафы
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