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РЖД решили рассаживать пассажиров в поездах в метре друг от друга

В ближайшее время в купе будут сажать только двоих пассажиров вместо четырех, а на боковые полки в плацкарте — лишь одного. Исключения сделают для путешествующих семей. Изменения не коснутся вагонов СВ
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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

РЖД введут особый режим продажи билетов на поезда, который позволит пассажирам держать дистанцию друг от друга не менее 1 м. Об этом пишет корпоративная газета компании «Гудок».

В ближайшее время для поездки в купе можно будет приобрести билеты только для двух мест вместо четырех. Те же правила будут действовать и для плацкартных вагонов: в купейной части смогут находиться два пассажира, а в боковой, где расположена верхняя и нижняя полки, лишь один. «Но при необходимости оформления в одном заказе до четырех пассажиров, например если едет семья, мы это ограничение применять не будем», — заявил заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов. В вагоны СВ по-прежнему будут продаваться два билета.

Компания решила увеличить расстояние между пассажирами, исходя из постановления главного санитарного врача Анны Поповой, которое предписывает гражданам соблюдать дистанцию не менее метра, в том числе в общественных местах и транспорте (исключение составляет только такси).

В компании также отметили, что для пассажиров, которые купили билеты до того, как Роспотребнадзор обязал держать дистанцию, рассадят подальше друг от друга, предложив им не уступающие по цене и предлагаемым услугам места.

РЖД продлили срок возврата денег за невозвратные билеты из-за вируса
Общество

Ранее РЖД продлили до 1 июня включительно срок, в течение которого можно сдать невозвратные билеты. Покупатели, которые находятся на карантине, могут полностью вернуть деньги за обычные и невозвратные билеты, предъявив больничный листок или справку из медучреждения. Вернуть билеты можно без дополнительных сборов онлайн или в железнодорожных кассах.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Для борьбы с распространением коронавируса президент Владимир Путин продлил нерабочий период в стране до 30 апреля. Власти Москвы, Подмосковья и других регионов обязали граждан соблюдать режим самоизоляции. Выйти на улицу можно только для того, чтобы при необходимости поехать на работу, сходить в магазин, выгулять собаку и выбросить мусор. По данным за 6 апреля, коронавирусом в России заразились 6343 человека. За сутки врачи выявили 954 заболевших. Большинство зараженных (4484 человека) обнаружили в Москве. Всего в России погибли 55 пациентов с коронавирусом.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: РЖД, коронавирус
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