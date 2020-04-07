РЖД решили рассаживать пассажиров в поездах в метре друг от друга

В ближайшее время в купе будут сажать только двоих пассажиров вместо четырех, а на боковые полки в плацкарте — лишь одного. Исключения сделают для путешествующих семей. Изменения не коснутся вагонов СВ

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РЖД введут особый режим продажи билетов на поезда, который позволит пассажирам держать дистанцию друг от друга не менее 1 м. Об этом пишет корпоративная газета компании «Гудок».

В ближайшее время для поездки в купе можно будет приобрести билеты только для двух мест вместо четырех. Те же правила будут действовать и для плацкартных вагонов: в купейной части смогут находиться два пассажира, а в боковой, где расположена верхняя и нижняя полки, лишь один. «Но при необходимости оформления в одном заказе до четырех пассажиров, например если едет семья, мы это ограничение применять не будем», — заявил заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов. В вагоны СВ по-прежнему будут продаваться два билета.

Компания решила увеличить расстояние между пассажирами, исходя из постановления главного санитарного врача Анны Поповой, которое предписывает гражданам соблюдать дистанцию не менее метра, в том числе в общественных местах и транспорте (исключение составляет только такси).

В компании также отметили, что для пассажиров, которые купили билеты до того, как Роспотребнадзор обязал держать дистанцию, рассадят подальше друг от друга, предложив им не уступающие по цене и предлагаемым услугам места.