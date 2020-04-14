Число зараженных коронавирусом в России превысило 20 тыс. человек

За сутки в стране диагностировали 2774 случая заболевания, это рекорд по приросту больных с начала пандемии

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Число случаев заражения COVID-19 в России достигло 21 102, за сутки в стране выявлено 2774 больных в 51 регионе. Об этом сообщает оперативный штаб.

За сутки в России умерли 22 человека. Общее число жертв пандемии коронавируса в стране достигло 170. Выздоровели 1694 человека.

В глобальном списке стран, пострадавших от коронавируса, Россия с учетом новых данных остается на 15-м месте по числу заболевших (по данным университета Джонса Хопкинса).

Первые места по числу случаев заражения удерживают Москва (13 002 заразились, 95 человек умерли) и Подмосковье (2315 заразились, 24 умерли). Вслед за ними идут: