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Пандемия коронавируса ,  
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Число зараженных коронавирусом в России превысило 20 тыс. человек

За сутки в стране диагностировали 2774 случая заболевания, это рекорд по приросту больных с начала пандемии
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Число случаев заражения COVID-19 в России достигло 21 102, за сутки в стране выявлено 2774 больных в 51 регионе. Об этом сообщает оперативный штаб.

За сутки в России умерли 22 человека. Общее число жертв пандемии коронавируса в стране достигло 170. Выздоровели 1694 человека.

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В глобальном списке стран, пострадавших от коронавируса, Россия с учетом новых данных остается на 15-м месте по числу заболевших (по данным университета Джонса Хопкинса).

Первые места по числу случаев заражения удерживают Москва (13 002 заразились, 95 человек умерли) и Подмосковье (2315 заразились, 24 умерли). Вслед за ними идут:

  • Санкт-Петербург (799 случаев, четыре смерти);
  • Коми (305, три летальных случая);
  • Нижегородская область (292, четыре смерти);
  • Краснодарский край (215, три смерти);
  • Ленинградская область (190, летальных случаев не зафиксировано).

В Москве за сутки прирост числа больных с коронавирусом составил 1489 человек. В столичном оперштабе отметили, что больше 85% новых заболевших младше 65 лет, 5% из них — дети. За прошедшие сутки умерли 13 новых больных. Как ранее сообщали власти города, самому молодому их них было 29 лет, это была девушка с синдромом Дауна.

За сутки в столице выздоровели 179 человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «В последние несколько дней в Москве окончательно выписывают более 100 человек ежедневно, это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что она продолжится и дальше. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 1016 человек», — рассказала она.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус
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