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В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях. Об этом сообщает пресс-служба московской подземки.

Речь идет о наименее востребованных вестибюлях на станциях, где пассажиропоток уменьшился за последние недели в разы. При этом сами станции продолжат работать, вход на них и выход будет осуществляться через соседние вестибюли.

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В частности, с 5:30 14 апреля закроют, выходы 1 на «Спартаке», «Пионерской», «Румянцево», «Озерной», «ЦСКА» (БКЛ), «Боровском шоссе», «Кунцевской», «Пятницком шоссе», «Алма-Атинской», «Филевском парке», «Багратионовской», выходы 2 и 3 на «Черкизовской», выход 2 на «Площади Гагарина» (МЦК), выход 7 на «Косино», выход 4 на «Выставочной», выходы 1 и 2 на «Говорово», выход 2 на «Мичуринском проспекте», выход 6 на «Международной», выходы 6 и 7 на «Савеловской», выходы 4 и 5 на «Рассказовке».

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Как пояснили в метрополитене, раньше через каждый из вестибюлей «Черкизовской» и «Площади Гагарина» в день проходило по 1300 человек, а сейчас — менее 200. В случае необходимости, вестибюли откроют снова.

В апреле в московском метро появилась разметка для соблюдения дистанции в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Предупреждающие полосы нанесли около касс, на платформах станций метро и колоннах станций МЦК. Внутри вагонов на сиденьях появились стикеры, которые помогают пассажирам не находиться слишком близко друг к другу.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: метро, Москва, коронавирус
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