В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях. Об этом сообщает пресс-служба московской подземки.

Речь идет о наименее востребованных вестибюлях на станциях, где пассажиропоток уменьшился за последние недели в разы. При этом сами станции продолжат работать, вход на них и выход будет осуществляться через соседние вестибюли.

В частности, с 5:30 14 апреля закроют, выходы 1 на «Спартаке», «Пионерской», «Румянцево», «Озерной», «ЦСКА» (БКЛ), «Боровском шоссе», «Кунцевской», «Пятницком шоссе», «Алма-Атинской», «Филевском парке», «Багратионовской», выходы 2 и 3 на «Черкизовской», выход 2 на «Площади Гагарина» (МЦК), выход 7 на «Косино», выход 4 на «Выставочной», выходы 1 и 2 на «Говорово», выход 2 на «Мичуринском проспекте», выход 6 на «Международной», выходы 6 и 7 на «Савеловской», выходы 4 и 5 на «Рассказовке».