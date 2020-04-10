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Адвокат заявил о первом в России протоколе за нарушение дистанции в 1,5 м

По словам адвоката, протокол был составлен на журналиста, приехавшего на встречу с местными жителями и руководством администрации города Королева
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Полицейские составили первый в России протокол за нарушение дистанции от других граждан более 1,5 м, заявил РБК адвокат правозащитной организации «Апология протеста» Леонид Соловьев.

По его словам, в отношении подмосковного журналиста и активиста Романа Иванова было составлено два протокола: по ст. 6.3 КоАП («Нарушение санитарных правил») и ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному требованию сотрудника полиции»).

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили РБК эту информацию. «В отношении 47-летнего местного жителя, который отказался выполнить неоднократные законные требования сотрудников полиции и впоследствии был доставлен в отдел полиции, были составлены два протокола об административных правонарушениях. Собранные в отношении мужчины материалы направлены в суд для принятия решения», — сообщили в ведомстве.

«5 апреля в Королеве должна была состояться встреча с местными жителями и руководством администрации, но она не состоялась: приехали полицейские и задержали Романа. Он присутствовал как журналист там и якобы был ближе к гражданину, чем 1,5 м. При этом никаких доказательств нет», — сообщил адвокат. По его словам, Иванова нельзя обвинить в нарушении санитарных правил, поскольку соответствующая ст. 6.3 КоАП применяется только для тех, кто имеет отдельное предписание санитарного врача о самоизоляции и при этом нарушил карантин.

В участке журналист провел около суток, после чего его повезли в суд, сообщил адвокат. «Оттуда его отпустили, потому что судья вернул материалы в связи с ошибками процессуальными. И сегодня нас пригласили снова для пересоставления протоколов — ничего там существенно не поменялось. Ждем, когда они назначат судебное заседание», — сказал Соловьев.

Сам Иванов связывает свое задержание и составление протоколов с профессиональной деятельностью. «Я выполнял редакционное задание. Жители общались по телефону с Александром Ходыревым — это глава города. Он пообещал, что приедет на встречу с жителями, потому что там очень скандальная ситуация с вырубкой деревьев. И потом целенаправленно меня забрали [сотрудники полиции]», — заявил он РБК.

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По словам журналиста, в материалах дела впоследствии не оказалось протокола его задержания. Иванов заявил, что не согласен с протоколами. По его мнению, сложно не только рассчитать само нарушение дистанции, но и определить, кто именно ее нарушил. «Относительно заявления, что представитель полиции дал распоряжение соблюдать социальную дистанцию, а я не выполнил этого распоряжение, такого не было ничего», — отметил он.

Журналист также добавил, что не нарушал санитарных правил, поскольку не попадал под категорию тех, кто обязан находиться на карантине, и продолжал работать. «Кроме того, у меня была запись к хирургу, я должен был ехать на снятие швов. Я вышел на улицу не потому, что хотел прогуляться», — добавил Иванов.

РБК направил запрос в ГУ МВД России по Московской области.

Как города России живут в режиме самоизоляции. Фоторепортаж
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Режим обязательной самоизоляции в Москве и Подмосковье власти продлили до 1 мая. Вслед за этим в области сделали обязательной социальную дистанцию в 1,5 м. Гражданам, нарушившим ограничения, грозит штраф до 5 тыс. руб., должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а юридическим лицам — до 500 тыс. руб.

Ранее в Москве задержали водителя, нарушившего карантин. В сопровождении полиции его отвезли в больницу, а автомобиль отправили на спецстоянку. По данным департамента транспорта, мужчина поступил в стационар НИИ им. Склифосовского с коронавирусной инфекцией в острой фазе 22 марта. После курса лечения 4 апреля его выписали, но при этом обязали до 18 апреля находиться на домашнем карантине, однако он его нарушил.

Согласно последним официальным данным, в России за сутки выявили еще 1786 заразившихся COVID-19. Всего же в стране с начала эпидемии зарегистрировали 11 917 случаев заболевания, а его жертвами стали 94 человека.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Екатерина Костина, Виктория Полякова
Теги: коронавирус, нарушение, протокол
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