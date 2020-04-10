Адвокат заявил о первом в России протоколе за нарушение дистанции в 1,5 м

По словам адвоката, протокол был составлен на журналиста, приехавшего на встречу с местными жителями и руководством администрации города Королева

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Полицейские составили первый в России протокол за нарушение дистанции от других граждан более 1,5 м, заявил РБК адвокат правозащитной организации «Апология протеста» Леонид Соловьев.

По его словам, в отношении подмосковного журналиста и активиста Романа Иванова было составлено два протокола: по ст. 6.3 КоАП («Нарушение санитарных правил») и ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному требованию сотрудника полиции»).

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили РБК эту информацию. «В отношении 47-летнего местного жителя, который отказался выполнить неоднократные законные требования сотрудников полиции и впоследствии был доставлен в отдел полиции, были составлены два протокола об административных правонарушениях. Собранные в отношении мужчины материалы направлены в суд для принятия решения», — сообщили в ведомстве.

«5 апреля в Королеве должна была состояться встреча с местными жителями и руководством администрации, но она не состоялась: приехали полицейские и задержали Романа. Он присутствовал как журналист там и якобы был ближе к гражданину, чем 1,5 м. При этом никаких доказательств нет», — сообщил адвокат. По его словам, Иванова нельзя обвинить в нарушении санитарных правил, поскольку соответствующая ст. 6.3 КоАП применяется только для тех, кто имеет отдельное предписание санитарного врача о самоизоляции и при этом нарушил карантин.

В участке журналист провел около суток, после чего его повезли в суд, сообщил адвокат. «Оттуда его отпустили, потому что судья вернул материалы в связи с ошибками процессуальными. И сегодня нас пригласили снова для пересоставления протоколов — ничего там существенно не поменялось. Ждем, когда они назначат судебное заседание», — сказал Соловьев.