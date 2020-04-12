В Москве за нарушение дистанции за сутки оштрафовали более 1300 человек

Административные протоколы составили на тех, кто собирался группами или выходил на улицу без конкретных причин, разрешенных столичными властями

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшую субботу в Москве за нарушение социальной дистанции оштрафовали 1358 человек, сообщает оперативный штаб.

Эти жители, несмотря на введенные ограничения, собирались в группы или находились на улице без веских причин, по которым власти разрешили выходить из дома, заявили в штабе.

Кроме того, к административной ответственности за нарушение правил социальной дистанции привлекли 18 предприятий торговли.

Первый протокол за нарушение дистанции 1,5 м в России составили 10 апреля в отношении журналиста Романа Иванова, сообщил РБК адвокат правозащитной организации «Апология протеста» Леонид Соловьев. По его словам, Иванов приехал на встречу с местными жителями и руководством администрации города Королева. В МВД сообщили, что журналист отказался выполнить неоднократные законные требования сотрудников полиции, после чего его и доставили в отделение. Сам Иванов своей вины не признал и связал задержание с профессиональной деятельностью.