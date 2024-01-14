Бывший владелец «Техносилы» отказался от российского гражданства

Экс-владелец «Техносилы» и создатель нескольких космических стартапов за рубежом Михаил Кокорич отказался от российского гражданства. Он объяснил свое решение «фундаментальным несогласием» с политикой российских властей

Михаил Кокорич (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Бывший владелец сети магазинов бытовой техники «Техносила», основатель сети магазинов с товарами для дома «Чудодом», которая вошли в сеть «Уютерра», а также нескольких космических стартапов за рубежом Михаил Кокорич сообщил, что отказался от российского гражданства.

«На этой неделе я сознательно и официально отказался от своего гражданства Российской Федерации, прекратив свою официальную и единственную связь со страной», — написал он в соцсети LinkedIn.

По словам Кокорича, это было его сознательным решением, «продиктованное фундаментальным несогласием» с проведением военной операции на Украине и политикой нынешнего российского правительства.

К публикации бизнесмен прикрепил копию заключения российского посольства о прекращении гражданства Кокорича и изъятии его паспортов. На изображении скрыта страна, в которой находится посольство, выдавшее заключение.

По данным МИДа, за 2022 год от российского гражданства отказались 4306 человек, что стало наибольшим числом принявших такое решение с 2020 года. В частности, в 2022-м от гражданства России отказались бизнесмены Юрий Мильнер, Рубен Варданян, Тимур Турулов, Николай Сторонский, о таком решении заявлял Олег Тиньков.

Михаил Кокорич родился в Читинской области в 1976 году. В 1997 году он создал компанию Dauria, которая занималась производством и продажей химических реагентов и промышленных взрывчатых веществ, химической обработкой древесины.

В 2004 году Кокорич основал сеть магазинов товаров для дома «Чудодом», которая в 2008 году провела слияние с сетью «Уютерра». С 2010-го по 2012-й он участвовал в антикризисном управлении сети по продаже бытовой техники и электроники «Техносила», стал ее владельцем, но впоследствии продал компанию. В 2017 году ее признали банкротом, сеть поглотила «Эльдорадо».

В 2012 году Кокорич основал компанию Dauria Aerospace, которая производит спутники и разворачивает собственную спутниковую группировку. Компания выиграла контракт «Роскосмоса» на сборку двух космических аппаратов, связь с которыми была утеряна вскоре после первого запуска, пишет Forbes. «Роскосмос» подал в суд.

В 2017 году Кокорич совместно с бывшим топ-менеджером «Сбера» Львом Хасисом основал космический стартап Momentus для разработки транспортной системы для спутников. Штаб-квартира компании находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

В январе 2021 года Кокорич ушел с поста гендиректора Momentus из-за закона США о нацбезопасности, который закрыл россиянину доступ к изобретениям компании, задействованной в американской космической отрасли. Кокорича сменил бывший заместитель главы Пентагона Джон Роод.

Летом 2021 года Momentus вышла на биржу NASDAQ через слияние со SPAC. Вскоре после листинга акции компании упали больше чем на 12%, опустившись ниже $10 за штуку. В июле 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала Momentus на $7 млн, обвинив стартап в обмане инвесторов.

В марте прошлого года NASDAQ предупредила Momentus о возможном делистинге, дав стартапу 180 дней на то, чтобы поднять цену своих акций выше $1 за штуку. Momentus удалось избежать делистинга, проведя обратное дробление акций. 12 января компания предупредила акционеров, что у нее заканчиваются деньги.

В начале февраля 2022 года основанный Кокоричем в Швейцарии стартап Destinus привлек $29 млн от инвесторов. Бизнесмен рассказывал, что его новая компания пытается создать гибрид между самолетом и ракетой, который сможет перевозить грузы и людей из одной точки Земли в другую точку за 1–2 часа.