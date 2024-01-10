Получивший гражданство России боксер Джонсон заявил, что «заново родился»

Кевин Джонсон, получивший накануне гражданство России, заявил, что учит русский язык и уже знает несколько слов

Кевин Джонсон (Фото: Martin Rose / Bongarts / Getty Images)

Американский боксер Кевин Джонсон заявил ТАСС, что «заново родился» после получения гражданства России и готов приносить пользу стране.

Указ о приеме в гражданство 44-летнего Джонсона был опубликован 9 января.

«Это знаменательное решение в моей жизни. Я хочу и готов приносить пользу России, я как заново родился. Я счастливый человек, у меня теперь есть отчество, которое я взял в честь нашего президента Владимира Путина. Я уже знаю некоторые слова на русском, учу язык», — сказал Джонсон.

В августе прошлого года Джонсон сообщил, что сменил имя на Кевин Владимирович. Тогда же он провел в бой в Москве против россиянина Марка Петровского, уступив раздельным решением судей. На взвешивание перед этим поединком он выходил в футболке с изображением Путина.

В сентябре промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что Джонсон взял ипотеку на жилье в Самаре. Тогда же американец в Набережных Челнах провел бой с соотечественником Джейсоном Гаверном, которого победил судейским решением.

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Джонсон на профессиональном ринге одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, еще два поединка завершились вничью. Он боксировал с такими известными соперниками, как Виталий Кличко, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Энди Руис, Кубрат Пулев и Дерек Чисора (всем уступил).