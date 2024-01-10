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Получивший гражданство России боксер Джонсон заявил, что «заново родился»

Получивший гражданство России боксер из США Джонсон заявил, что заново родился
Кевин Джонсон, получивший накануне гражданство России, заявил, что учит русский язык и уже знает несколько слов
Кевин Джонсон
Кевин Джонсон (Фото: Martin Rose / Bongarts / Getty Images)

Американский боксер Кевин Джонсон заявил ТАСС, что «заново родился» после получения гражданства России и готов приносить пользу стране.

Указ о приеме в гражданство 44-летнего Джонсона был опубликован 9 января.

«Это знаменательное решение в моей жизни. Я хочу и готов приносить пользу России, я как заново родился. Я счастливый человек, у меня теперь есть отчество, которое я взял в честь нашего президента Владимира Путина. Я уже знаю некоторые слова на русском, учу язык», — сказал Джонсон.

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Кевин Джонсон

В августе прошлого года Джонсон сообщил, что сменил имя на Кевин Владимирович. Тогда же он провел в бой в Москве против россиянина Марка Петровского, уступив раздельным решением судей. На взвешивание перед этим поединком он выходил в футболке с изображением Путина.

В сентябре промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что Джонсон взял ипотеку на жилье в Самаре. Тогда же американец в Набережных Челнах провел бой с соотечественником Джейсоном Гаверном, которого победил судейским решением.

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Джонсон на профессиональном ринге одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, еще два поединка завершились вничью. Он боксировал с такими известными соперниками, как Виталий Кличко, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Энди Руис, Кубрат Пулев и Дерек Чисора (всем уступил).

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Альвина Цаканян
бокс гражданство РФ российское гражданство смена гражданства
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