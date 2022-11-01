Пост Тинькова об отказе от российского гражданства исчез

Бизнесмен в воскресенье объявил, что из-за спецоперации на Украине не хочет больше ассоциироваться с Россией, и прикрепил к посту документ о выходе из гражданства. Теперь этой записи в его аккаунте нет

Олег Тиньков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Пост об отказе от российского паспорта пропал из «Инстаграма» (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Олега Тинькова.

Бизнесмен объявил о своем решении 31 октября, опубликовав датированный 26 октября документ о выходе из российского гражданства. Он заявил, что из антивоенных соображений не хочет больше ассоциироваться с Россией и ему «стыдно иметь этот паспорт».

Тиньков призвал других предпринимателей последовать его примеру, чтобы «ослабить путинский режим и его экономику». Он обратился к «псевдопатриотам», заявив: «Я патриот России больше, чем вы. Так как вы болтаете, а я делал и делаю. Я — герой России».

Теперь этой записи в аккаунте бизнесмена нет.

После начала спецоперации Тиньков неоднократно выступал против боевых действий на Украине. В апреле стало известно о его намерении продать долю в TCS Group, контролирующей Тинькофф Банк. 35% акций, принадлежащих семье Тинькова, купил «Интеррос» Владимира Потанина. В пресс-службе «Тинькофф» заявили, что в этом году сменят название, так как банк «уже давно перерос изначальный смысл именного бренда».