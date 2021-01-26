Основатель космического стартапа Momentus ушел с поста гендиректора

Momentus зарегистрирована в США. Ранее россиянину Михаилу Кокоричу по закону запретили доступ к разработкам компании, так как они являются технологиями двойного назначения и могут быть использованы в гражданской и военной сферах

Михаил Кокорич (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Генеральный директор и основатель космического стартапа в США Momentus Михаил Кокорич ушел в отставку, говорится в сообщении компании.

Этот пост займет директор по доходам компании Дон Хармс.

Отставка Кокорича соответствует интересам компании, сказано в сообщении, и будет способствовать «ускорению решения проблем национальной безопасности правительства США и иностранной собственности компании».

«Мы считаем, что такая смена руководства обеспечит успех компании и поможет ускорить нормативные проверки со стороны правительства США», — сказал председатель и главный исполнительный директор Stable Road Брайан Кабот. Компания является партнером Momentus по выходу на биржу.

О планах выйти на NASDAQ Momentus заявила в октябре. Компании должны были образовать совместную фирму Momentus Inc., стоимость совместного предприятия оценивалась в $1,2 млрд. Выход на биржу был запланирован на начало 2021 года.