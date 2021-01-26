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Основатель космического стартапа Momentus ушел с поста гендиректора

Momentus зарегистрирована в США. Ранее россиянину Михаилу Кокоричу по закону запретили доступ к разработкам компании, так как они являются технологиями двойного назначения и могут быть использованы в гражданской и военной сферах
Михаил Кокорич
Михаил Кокорич (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Генеральный директор и основатель космического стартапа в США Momentus Михаил Кокорич ушел в отставку, говорится в сообщении компании.

Этот пост займет директор по доходам компании Дон Хармс.

Отставка Кокорича соответствует интересам компании, сказано в сообщении, и будет способствовать «ускорению решения проблем национальной безопасности правительства США и иностранной собственности компании».

«Мы считаем, что такая смена руководства обеспечит успех компании и поможет ускорить нормативные проверки со стороны правительства США», — сказал председатель и главный исполнительный директор Stable Road Брайан Кабот. Компания является партнером Momentus по выходу на биржу.

О планах выйти на NASDAQ Momentus заявила в октябре. Компании должны были образовать совместную фирму Momentus Inc., стоимость совместного предприятия оценивалась в $1,2 млрд. Выход на биржу был запланирован на начало 2021 года.

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<p>Лев Хасис&nbsp;</p>

Через месяц портал Quartz сообщил, что, согласно закону США о нацбезопасности, Кокорич не может работать с продуктами собственной компании из-за российского гражданства. Многие космические технологии, включая микрочипы, датчики и мощные программные алгоритмы, считаются технологиями двойного назначения, то есть могут быть использованы в гражданской и военной сфере, пишет портал. Законодательство США регулирует доступ к таким технологиям, чтобы правительства, которые являются геополитическиими противниками США, не получили их.

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Momentus была зарегистрирована в 2017 году. Компания создает решения для бюджетного выведения небольших спутников на оптимальную для них орбиту.

Автор
Мария Лисицына
Михаил Кокорич космические технологии США
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