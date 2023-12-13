ОПЕК в ноябре снизил добычу на 57 тыс. баррелей в сутки

Добыча нефти в странах ОПЕК в ноябре снизилась на 57 тыс. барр. в сутки, до 27,837 млн. ОПЕК прогнозирует снижение добычи и конденсата в России до 10,62 млн барр. в сутки по итогам 2023 года

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Добыча нефти во всех странах ОПЕК в прошлом месяце снизилась на 57 тыс. барр. в сутки по сравнению с октябрем, до 27,837 млн барр. в сутки, следует из ежемесячного доклада ОПЕК со ссылкой на вторичные источники. Добыча в странах, которые участвуют в сделке ОПЕК+ и обязались вести добычу в рамках своих квот, составила 22,751 млн, что примерно на 110 тыс. барр. в сутки меньше, чем в октябре.

Текущие квоты действуют с октября 2022 года: тогда Россия и страны картеля договорились снизить добычу на 2 млн барр. ниже уровня августа 2022 года. С начала 2024 года квоты снизятся еще на 1,4 млн барр. в сутки по сравнению с периодом с ноября 2022 года по декабрь 2023-го, до 40,46 млн. Квоты будут действовать до конца декабря 2024 года.

Структура ОПЕК+ Десять стран Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) (включая Саудовскую Аравию, Ирак и ОАЭ) договорились действовать в рамках действующих сейчас соглашений ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Три страны ОПЕК (Иран, Ливия и Венесуэла) не участвуют в них. В соглашение ОПЕК+ также входят 13 государств, которые не являются участниками первоначального альянса, включая Россию, Казахстан и Мексику. С 2024 года к ним присоединится Бразилия, которая пока не будет участвовать в сокращениях добычи.

ОПЕК сохранила прогноз относительно роста спроса на нефть в мире в 2023 году на 2,46 млн барр. в сутки, до 102,11 млн. Картель также оставил неизменным прогноз на 2024 год, который предусматривает увеличение спроса на 2,25 млн барр., до 104,36 млн. В ОПЕК ожидают, что этому будет способствовать рост мирового ВВП (на 2,9 и 2,6% в 2023 и 2024 годах) на фоне улучшения экономической ситуации в Китае.

Добыча жидких углеводородов (ЖУВ, сырой нефти и конденсата) в России, по подсчетам ОПЕК, снизится на 410 тыс. барр. в сутки, до 10,62 млн барр. в сутки в 2023 году. В предыдущем отчете предполагалось, что объем добычи составит 10,61 млн, то есть оценка была повышена только на 10 тыс. Прогноз учитывает добровольные обязательства России сократить поставки нефти. В 2024 году добыча ЖУВ в России останется на уровне текущего года. А по итогам 2023 года общая добыча ЖУВ в странах вне ОПЕК вырастет на 1,78 млн барр. в сутки, до 67,59 млн барр. в сутки, во многом за счет роста в США на 1,3 млн барр. в сутки, до 20,6 млн барр. в сутки.

Согласно данным ОПЕК, производство ЖУВ в России в октябре выросло к сентябрю на 55 тыс. барр. в сутки, до 10,9 млн барр. в сутки, из которых 9,5 млн барр. в сутки — сырая нефть и 1,4 млн барр. в сутки — конденсат. То есть в отчете подтверждается, что производство нефти в России соответствует уровню добровольных обязательств по снижению на 500 тыс. барр. в сутки к показателю февраля (9,95 млн барр. в сутки). Россия в феврале 2023 года решила добровольно сократить добычу на этот объем с 1 марта после введения ЕС эмбарго на импорт российской нефти, а также создания странами G7, ЕС и Австралией ценового потолка для третьих стран в декабре 2022 года, который запрещает покупать российскую нефть выше $60 за баррель. Аналогичные меры были организованы для нефтепродуктов из России в феврале 2023 года.

В апреле Россия и ряд стран ОПЕК+ решили дополнительно сократить добычу на 1,657 млн барр. в сутки с мая. Саудовская Аравия с июля также стала дополнительно снижать на 1 млн барр. в сутки, добавив это к своему предыдущему дополнительному сокращению на 500 тыс. барр. в сутки. В августе Россия сократила экспорт нефти на 500 тыс., а с сентября сокращение составило по 300 тыс. каждый месяц. В конце ноября вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия до конца первого квартала 2024 года увеличит дополнительное добровольное сокращение экспорта нефти до 200 тыс. барр. в сутки, и впервые отметил, какой объем из общего объема сокращения экспорта придется на сырую нефть (300 тыс. барр. в сутки) и на нефтепродукты (200 тыс. барр. в сутки).