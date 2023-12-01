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Бразилия с 2024 года присоединится к ОПЕК+

Бразилия с января 2024 года присоединится к ОПЕК+

Бразилия с января 2024 года присоединится к Хартии сотрудничества стран-производителей нефти ОПЕК+, сообщается на сайте ОПЕК.

«Участники встречи приветствовали Алешандри Силвейра де Оливейра, министра горнодобывающей промышленности и энергетики Федеративной Республики Бразилия, которая присоединится к Хартии сотрудничества ОПЕК+ с января 2024 года», — говорится в сообщении по итогам 36-й министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК в режиме видеоконференции.

Вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что Бразилия со следующего года вступает в ОПЕК+.

«Сегодня присутствовал министр Бразилии, который подтвердил, что с 1 января 2024 года он вступает в наше партнерство ОПЕК+, и таким образом будет уже 24 страны взаимодействовать по балансировке ситуации на рынке», — сказал Новак (цитата по ТАСС).

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