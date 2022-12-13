Адвокаты Минца нашли способ не выплачивать России $850 млн

Защита экс-совладельца банка «Открытие» Бориса Минца заявила, что контролируемые российским государством кредиторы, один из которых находится под западными санкциями, не могут взыскивать ущерб, так как средства перечислят России

Борис Минц (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Адвокаты основателя O1 Group и экс-совладельца банка «Открытие» Бориса Минца заявили, что российские кредиторы, требующие взыскания с бизнесмена ущерба в размере $850 млн, не могут использовать для данной процедуры английскую судебную юрисдикцию. Об этом, как передает Bloomberg, на процессе в Высоком суде Лондона заявил 13 декабря адвокат семьи Минца Лоуренс Рабиновиц.

По мнению защиты, выступившие с иском кредиторы — банки «Траст» и «Открытие» — контролируются российским государством, а один из них, «Открытие», находится под британскими санкциями. «Истцы утверждают, что они имеют право использовать английские суды в «интересах российского государства», — отметил Рабиновиц, однако, добавил он, если суд примет решение о возмещении ущерба, то «можно было бы справедливо сказать, что санкционный режим Великобритании не достиг целей».

Таким образом, по мнению защиты, ущерб невозможно законно взыскать в судах Англии, так как полученные средства поступят в распоряжение российского правительства, что станет нарушением санкций. «Это дело подчеркивает, каким образом введение санкций может сорвать попытки России добиться взыскания с бизнесменов и как эти же меры могут облегчить жизнь преследуемым», — отмечает, в свою очередь, Bloomberg.

Адвокаты истцов заявили, что попытка защиты ответчика остановить рассмотрение дела была конъюнктурной и непродуманной. Представители банков утверждают, что в случае, если судья возразит против взыскания ими объявленной суммы, то истцы фактически окажутся лишенными возможности добиться правосудия. «Минц пытался использовать [санкционные] меры правительства для исключения доступа попавших под санкции лиц к судебной системе в Великобритании», — заявил адвокат кредиторов Натан Пиллоу.

Он выразил надежду, что подобные попытки не возымеют действия и в дальнейшем ситуация может измениться. «Решения не будет [вынесено] до конца 2024 или 2025 года, а к этому времени позиция по санкциям вполне может измениться», — сказал адвокат.

До 2017 года «Траст» входил в банковскую группу «Открытие» и функционировал как коммерческая кредитная организация. После санации «Открытия» он также перешел под контроль ЦБ. В 2018 году на базе «Траста» была создана структура, куда перешли проблемные активы трех санированных частных банковских групп: помимо «Открытия» это Бинбанк и Промсвязьбанк. Задача «Траста» — до 2023 года вернуть ЦБ 482 млрд руб. за счет продажи и управления полученными активами, а также взыскания средств с должников. Затем он планирует сдать лицензию.

«Траст» совместно с «Открытием» добились в 2019 году в Лондоне вынесения судебного постановления о замораживании активов Минца и его сыновей. Истцы утверждают, что основатель банка «Открытие» Минц обманул кредиторов, что также привело к краху банка.

В России против Минца и его сыновей возбуждено уголовное дело по обвинению в растрате (ст. 160 УК). Они проходят по делу, изначально возбужденному в сентябре 2018 года в отношении экс-предправления «Открытия» Евгения Данкевича. К этому делу их привлекли в качестве обвиняемых в декабре 2019 года.

Минцы покинули страну, согласно материалам следствия, они находятся в Великобритании. Данкевич, по данным следствия, на момент возбуждения дела находился в Израиле. 31 января 2020 года были заочно арестованы сыновья Минца Дмитрий и Александр. Арест Бориса Минца трижды откладывался: сначала из-за того, что его защитник попросил несколько дней на ознакомление с материалами следствия, а затем — из-за ложного минирования здания суда и из-за неявки защитника. В результате самого Минца заочно арестовали 13 февраля 2020 года.

По версии следствия, незадолго до начала санации банка «Открытие», в июле—августе 2017 года, Данкевич, Минц и его сыновья совершили ряд невыгодных для банка сделок, купив облигации компании «О1 Груп Финанс» (принадлежит O1 Group Бориса Минца) на сумму более 34 млрд руб. O1 Group направила эти деньги на погашение кредитов в «Открытии», в обеспечение которых были заложены активы группы. Банк лишился обеспеченных кредитов, получив взамен «неликвидные» облигации с погашением через 10–15 лет.

До возбуждения уголовного дела «Открытие» судилось со структурами Минцев в Арбитражном суде Москвы. Он встал на сторону «Открытия» и аннулировал сделки, однако средства в банк не вернулись. «Открытие» и банк «Траст» (ему были переданы плохие долги трех санированных в 2017 году банковских групп) судятся с семьей Минц также в Высоком суде Лондона; по иску заморожены активы семьи на $572 млн.

Минц не признает вину, об этом заявлял на заседании суда его адвокат. Он указал, что, согласно официальной фабуле дела, речь идет о замене не актива банка, а лишь залога, обеспечивающего кредит, который не является собственностью кредитного учреждения. По результатам сделки, которая лежит в основе дела, «не произошло какого-либо обогащения обвиняемых, никто не получил ни рубля из якобы растраченной суммы — по той простой причине, что ни рубля из средств банка не пропало», заявил адвокат.