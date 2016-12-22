Суд аннулировал сделки между O1 Group и «ФК Открытие»

Суд вынес решение по тяжбе «ФК Открытие» и O1 Group Бориса Минца, связанной со сделками, заключенными незадолго до санации банка. Согласно вердикту суда, задолженность структур Минца перед банком на 34 млрд руб. восстановлена

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы счел недействительными ряд сделок между банком «ФК Открытие» и структурами O1 Group Бориса Минца, передает «РИА Новости». Иск в суд банк подал в августе 2017 года, накануне санации.

В соответствии с решением суда, была восстановлена задолженность пред банком заемщиков O1 Group Limited и ООО «Лира» на общую сумму в более чем 34 млрд руб. Также были восстановлены договора, обеспечивающие обязательства заемщиков. В ответ «ФК Открытие» должен вернуть ответчикам 34 миллиона облигаций O1 Group Finance.

Сделки между банком и структурами Бориса Минца были заключены незадолго до санации «ФК Открытие». Банк приобрел эти облигации на сумму 34 млрд руб. в августе 2017 года, после чего О1 Group досрочно погасила кредитные обязательства перед «ФК Открытие», и на балансе банка вместо обеспечения по кредитам (активы на сумму более 30 млрд руб.) оказались облигации O1 Group Finance.

В суде представитель банка заявил, что в результате сделок банк «денег не получил», но при этом «стал обладателем никому не нужных облигаций». «Верните деньги, заберите облигации», — заявил представитель банка в суде.

Структуры Бориса Минца оказались втянуты сразу в несколько крупных тяжб. В августе два пенсионных фонда Бориса Минца («Союз-Телеком» и «Будущее») подали иск к его О1 Group на 5,8 млрд руб. В начале августа эти же два НПФ и АО «Конкорд управление активами», а также еще один негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие», входящий в группу Минца, подали иск к ООО «Прайм финанс», которое финансирует проекты принадлежащей бизнесмену О1 Group. Сумма требований по этому иску составляет 8,7 млрд руб.

В конце мая стало известно о доследственной проверке Следственного комитета в отношении O1 Group в связи с погашением задолженности перед «ФК Открытие» необеспеченными облигациями. Незадолго до этого источники «Ведомостей» сообщили о переезде Бориса Минца с семьей в Лондон из-за «напряженной ситуации» с бизнесом.