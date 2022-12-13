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Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX арестовали на Багамах

На Багамах арестовали основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида
В ноябре стало известно о проблемах с ликвидностью FTX и пропаже средств ее клиентов, тогда же она подала на банкротство. В США основателю биржи намерены предъявить обвинения в мошенничестве и отмывании денег, пишет NYT
Фото: Rafael Henrique / Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Rafael Henrique / Global Look Press / Keystone Press Agency

Основателя криптовалютной биржи FTX, которая в ноябре рухнула и подала заявление о банкротстве, Сэма Бэнкмана-Фрида арестовали на Багамах после того, как прокуратура в США выдвинула ему обвинение, сообщает Reuters.

Багамская полиция заявила, что арестовала его вечером 12 декабря в жилом комплексе в столице страны, Нассау. В Генеральной прокуратуре Багамских островов отметили, что, вероятно, Бэнкмана-Фрида экстрадируют в США.

«Он был арестован в связи с различными финансовыми преступлениями против законов Соединенных Штатов, которые также являются преступлениями против законов Содружества Багамских островов», — приводит Reuters заявление мирового суда Нассау.

Арест основателя FTX подтвердили и в США. Как пишет The New York Times (NYT), обвинительное заключение в отношении Бэнкмана-Фрида планируют обнародовать 13 декабря. По данным источника газеты, ему предъявят обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами, сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и отмывании денег.

13 декабря Бэнкман-Фрид планировал дать показания комитету по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, чтобы разъяснить ситуацию с FTX.


FTX объявила о подаче заявления на банкротство 11 ноября. В тоже время Бэнкман-Фрид покинул пост ее генерального директора. За день до этого стало известно, что другая криптобиржа, Binance, решила не продолжать сделку по покупке FTX, которая ранее обратилась к Binance за помощью в связи с серьезным кризисом ликвидности.

В FTX проводили корпоративную проверку, которая выявила разрыв между обязательствами и активами биржи на сумму свыше $6 млрд, писал Bloomberg со ссылкой на источник. Собеседники Reuters говорили о пропаже от $1 млрд до $2 млрд клиентских средств с криптобиржи.

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Bloomberg сообщал, что разбирательство против основателя биржи ведут Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) и американский Минюст.

Как пишет Reuters, обвинения в отношении Бэнкмана-Фрида связаны с расследованиями действий не только FTX, но и Binance, которую, по данным агентства, подозревают в отмывании денег и нарушении санкций.

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