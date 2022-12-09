Генпрокурор Краснов: ущерб от коррупции в этом году превысил 37 млрд. руб.

Прокуратура оценила ущерб от коррупции в 2022 году в более 37 млрд. руб.

Вместе с тем с начала года арестовано и изъято имущество на общую сумму в 62,2 млрд руб., добровольно погашен ущерб на 3,5 млрд руб., отметил Краснов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов (Фото: Епихин Андрей / ТАСС)

Установленный ущерб от коррупционных преступлений в России только в этом году превысил 37 млрд руб., всего за два года он составил более 100 млрд руб. Об этом ТАСС заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«Только за девять месяцев [этого года] размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составил 37,6 млрд руб. Вместе с тем арестовано и изъято имущество на общую сумму более 62,2 млрд руб., и добровольно погашен ущерб в размере 3,5 млрд руб.», — сообщил Краснов.

При этом, по его словам, впервые за последние годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по делам о коррупции превысила размер причиненного ущерба.

Так, в 2021 году сумма причиненного ущерба по преступлениям коррупционной направленности составила 63,9 млрд руб., из которых 15,6 млрд руб. возмещено в добровольном порядке, а в целях обеспечения возмещения ущерба было арестовано и изъято имущества на 62,6 млрд руб., уточнил глава надзорного ведомства.

8 декабря председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что с 2011 года в России перед судом за коррупционные преступления предстали около 72 тыс. разных должностных лиц, чьи дела расследовал СК. «По материалам, собранным следователями, привлечено к уголовной ответственности 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе, и 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 — при реализации государственного оборонного заказа», — указал глава ведомства.

В суды количество дел о преступлениях данной категории поступило в этом году больше на 10%, чем в прошлом (8,7 тыс. против 8 тыс. соответственно), отметил Бастрыкин.

По данным Генпрокуратуры за первый квартал 2022 года, более половины совершаемых коррупционных преступлений в России приходилось на взяточничество.