Суд в Москве заочно арестовал сына бизнесмена Минца по делу о растрате

Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу Дмитрия Минца, сына экс-совладельца группы «Открытие», основателя О1 Group Бориса Минца. Такое решение приняла судья Наталия Дударь, передает корреспондент РБК.

Минц преследуется в рамках дела экс-председателя правления «Открытия» Евгения Данкевича; он был привлечен к нему в качестве обвиняемого и объявлен в международный розыск в декабре прошлого года, следует из постановления судьи.

В сентябре 2018 года банк «Открытие» обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, сообщили накануне в пресс-службе банка. Там шла речь о сделках, заключенных «Открытием» незадолго до санации. В августе 2017 «Открытие» приобрел облигации «О1 Груп Финанс» на сумму около 35 млрд руб. «Условия размещения данных облигаций свидетельствуют об их нерыночном характере и заведомо низкой ликвидности», — подчеркнул представитель банка.