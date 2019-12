В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

В уголовном деле против экс-главы банка «Открытие» Евгения Данкевича — новый эпизод: следствие считает фиктивной выписанную незадолго до санации гарантию на ₽7 млрд, уплаты по которой требовала с банка структура Бориса Минца

Евгений Данкевич (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В уголовном деле против бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича появился новый эпизод, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.

По словам одного из собеседников, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу «Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед» (Financial Group Future (Cyprus) Ltd). Второй собеседник РБК слышал о появлении нового эпизода в деле, но не в курсе его деталей. По его словам, выданная «Открытием» гарантия до этого фигурировала в контексте возможных уголовных претензий к Данкевичу.

Адвокат Данкевича Кирилл Бельский отказался от комментариев. РБК направил запрос в Следственный комитет.

Об уголовном деле против Данкевича стало известно в начале 2019 года, тогда его обвинили в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, в 2017 году Данкевич договорился с неустановленными лицами из числа руководства O1 Group Бориса Минца и его компании «O1 Груп Финанс» о приобретении облигаций последней на 34 млрд руб. Зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости, говорил зампред Следственного комитета Игорь Краснов. O1 Group после продажи облигаций погасила кредиты, выданные «Открытием», и высвободила залоги.

Данкевич — единственный топ-менеджер «Открытия», который стал фигурантом уголовного дела. Он уехал из России, а в марте 2019 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его защитник на суде заявил, что банкир находится на лечении и не скрывается от следствия, а дело было возбуждено через год, после того как он покинул Россию.

Санация «Открытия» «ФК Открытие» стал первым банком, который санировался ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ забрал «Открытие» на санацию в августе 2017 года, вскоре в ФКБС отправились Бинбанк и Промсвязьбанк. На оздоровление трех частных банковских групп ЦБ потратил более 2,8 трлн руб. После перехода «Открытия» в госсобственность банк решил оспорить ряд сделок, проводившихся незадолго до санации, среди них несколько сделок входящего в группу «Открытие» «Росгосстраха» (по ним возбуждены два уголовных дела, в том числе против бывшего вице-президента страховой компании Сергея Хачатурова) и покупка облигаций «O1 Груп Финанс».

Спорная гарантия

Новый эпизод, как и предыдущий, касается взаимодействия «Открытия» с компаниями Бориса Минца. Financial Group Future (Cyprus) до июня 2017 года была совладельцем ФГ «Будущее» (контролировала 75%), свидетельствуют данные системы СПАРК. ФГ «Будущее» принадлежали негосударственные пенсионные фонды «Будущее», «Социальное развитие», «Образование», сама группа входила в O1 Group Бориса Минца. Financial Group Future (Cyprus) в 2018 году сменила название на Rencentlo Investments Ltd.

Данные о том, что Rencentlo (и, соответственно, Financial Group Future (Cyprus) входила в O1 Group, подтверждаются показаниями, которые Высокому суду Англии и Уэльса предоставили сыновья Бориса Минца Дмитрий и Александр. В Лондоне «Открытие» и «Траст» (входил в группу «Открытие», теперь принадлежит Центральному банку) судятся с семьей Минцев из-за тех же облигаций «О1 Груп Финанс», которые легли в основу уголовного дела против Данкевича. «Открытие» обвиняет Минцев в мошенничестве, по делу заморожены активы семьи на сумму более $500 млн.

Гарантия от «Открытия», выданная в мае 2017 года, касалась обязательств кипрской компании Today Investments Limited перед Financial Group Future (Cyprus) по договору о купле-продаже ценных бумаг на 7 млрд руб., заключенному в тот же день, говорилось в определении Арбитражного суда Москвы от августа 2019 года по спору между Rencentlo и «Открытием». Today не вернула деньги компании Минцев, наступил гарантийный случай, но «Открытие» выплачивать гарантийную сумму и проценты отказалось. К тому моменту банк уже перешел в собственность государства в лице Центрального банка. Financial Group Future (Cyprus) хотела через суд взыскать более 7 млрд руб. с банка, но «Открытие» в судебном процессе настаивало на том, что гарантия была сфальсифицирована.

На гарантии есть подлинная подпись Данкевича и печать банка, но одна из почерковедческих экспертиз установила, что подпись и текст гарантии появились не раньше 4 июля 2017 года, то есть на два месяца позже даты, указанной в документе, отмечается в определении московского суда. Судья также указал, что Financial Group Future (Cyprus) не представила доказательств о согласовании условий банковской гарантии и фактической передаче ее бенефициару. Арбитраж встал на сторону «Открытия» и признал выдачу гарантии недействительной.

У семьи Минца противоположная позиция. В Высоком суде Лондона сыновья бизнесмена, уехавшего из России, приводят историю с гарантией как один из примеров неправомерных действий «Открытия» по отношению к O1 Group. Из-за невыплаты денег по ней группа понесла ущерб в размере 7,25 млрд руб.

Чтобы квалифицировать эпизод как мошенничество, следствие должно доказать, что фигурант дела заранее имел умысел не исполнять гарантию и отказываться от исполнения всех взятых по ней обязательств, отмечает адвокат PB Legal Анна Глущенко.