Суд заочно арестовал Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд руб.

Суд заочно отправил под стражу экс-совладельца банка «Открытие» Бориса Минца. Ему и его сыновьям вменяются сомнительные сделки перед санацией банка. Уехавший в Лондон Минц объявлен в розыск на территории СНГ

Борис Минц (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Басманный суд Москвы заочно отправил под стражу экс-совладельца банка «Открытие» Бориса Минца. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь инстанции Ирина Морозова.

Ранее, 31 января, были заочно арестованы сыновья Минца Дмитрий и Александр. Арест Бориса Минца трижды прерывался и откладывался: сначала из-за того, что его защитник Алексей Куприянов попросил несколько дней на ознакомление с материалами следствия, а затем — из-за ложного минирования здания суда и из-за неявки защитника.

Борис Минц и его сыновья обвиняются в растрате (ст. 160 УК). Они проходят по делу, изначально возбужденному в сентябре 2018 года в отношении экс-предправления «Открытия» Евгения Данкевича, следует из материалов, оглашенных в суде. К этому делу их привлекли в качестве обвиняемых в декабре прошлого года.

Минцы покинули страну, согласно материалам следствия, они находятся в Великобритании. При этом они объявлены не в международный, а в межгосударственный розыск, который проводится только на территории стран — членов СНГ. Данкевич, по данным следствия, на момент возбуждения дела находился в Израиле.