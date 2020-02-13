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Суд заочно арестовал Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд руб.

Суд заочно отправил под стражу экс-совладельца банка «Открытие» Бориса Минца. Ему и его сыновьям вменяются сомнительные сделки перед санацией банка. Уехавший в Лондон Минц объявлен в розыск на территории СНГ
Борис Минц (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Басманный суд Москвы заочно отправил под стражу экс-совладельца банка «Открытие» Бориса Минца. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь инстанции Ирина Морозова.

Ранее, 31 января, были заочно арестованы сыновья Минца Дмитрий и Александр. Арест Бориса Минца трижды прерывался и откладывался: сначала из-за того, что его защитник Алексей Куприянов попросил несколько дней на ознакомление с материалами следствия, а затем — из-за ложного минирования здания суда и из-за неявки защитника.

Борис Минц и его сыновья обвиняются в растрате (ст. 160 УК). Они проходят по делу, изначально возбужденному в сентябре 2018 года в отношении экс-предправления «Открытия» Евгения Данкевича, следует из материалов, оглашенных в суде. К этому делу их привлекли в качестве обвиняемых в декабре прошлого года.

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Минцы покинули страну, согласно материалам следствия, они находятся в Великобритании. При этом они объявлены не в международный, а в межгосударственный розыск, который проводится только на территории стран — членов СНГ. Данкевич, по данным следствия, на момент возбуждения дела находился в Израиле.

Только мера пресечения в виде ареста позволяет в перспективе требовать экстрадиции Минца в Россию, в отличие от более мягких мер пресечения, отметила на заседании прокурор Анна Потычко.

Незадолго до начала санации банка, в июле-августе 2017 года, Данкевич, Минц и его сыновья, по версии следствия, совершили ряд невыгодных для банка сделок, купив облигации компании «О1 Груп Финанс» (принадлежит O1 Group Бориса Минца) на сумму более 34 млрд руб. O1 Group направила эти деньги на погашение кредитов в «Открытии», в обеспечение которых были заложены активы группы. Банк лишился обеспеченных кредитов, получив взамен «неликвидные» облигации с погашением через 10–15 лет.

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Минц не признает вину, заявил на заседании его адвокат Куприянов. Он указал, что согласно официальной фабуле дела речь идет о замене не актива банка, а лишь залога, обеспечивающего кредит, который не является собственностью кредитного учреждения. По результатам сделки, которая лежит в основе дела, «не произошло какого-либо обогащения обвиняемых, никто не получил ни рубля из якобы растраченной суммы — по той простой причине, что ни рубля из средств банка не пропало», — заявил Куприянов.

Оценки спорных облигаций, выполненные «даже заинтересованными лицами на стороне обвинения» — «Открытием», Центробанком и экспертом следствия — разнятся втрое, подчеркнул адвокат, не уточнив стоимость облигаций согласно этим оценкам.

Обвиняемый уведомлял российские миграционные органы о том, что больше не является резидентом России, уехав сначала на Мальту, а потом в Великобританию, заявил адвокат. По смыслу законодательства межгосударственный розыск (при отсутствии международного) может быть основанием для заочного ареста только если доказано, что обвиняемый находится именно в ближнем зарубежье, в странах, с которыми у России есть взаимные соглашения о розыске, полагает Куприянов. А поскольку Минц находится в Лондоне, и это известно следствию, речь идет лишь о попытке создать фиктивные основания для самой строгой меры пресечения, полагает он. «Можно прямо сейчас позвонить Минцу и попросить выступить на фоне Биг Бена», — сказал адвокат, добавив, что эта ситуация напоминает ему старый анекдот: «Ты почему ищешь ключи под фонарем, ты же их в лесу потерял? Так под фонарем светлее».

«Ни одно иностранное государство не выдаст России ее гражданина при столь грубых нарушениях процессуального закона. Арестовав Минца, суд окажет следствию плохую услугу, подтвердив иную, чем декларируется, подоплеку уголовного дела. Он он поставит прямой запрет Минцу на его возвращение в Россию. Похоже, что именно это является целью заочного ареста», — добавил Куприянов.

До возбуждения уголовного дела «Открытие» судилось со структурами Минцев в Арбитражном суде Москвы. Он встал на сторону «Открытия» и аннулировал сделки, однако средства в банк не вернулись.

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«Открытие» и банк «Траст» (ему были переданы плохие долги трех санированных в 2017 году банковских групп) судятся с семьей Минц также в Высоком суде Лондона; кредитные организации требуют возмещения более $700 млн. По иску заморожены активы семьи на $572 млн.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Борис Минц, «Открытие»
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