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Бизнес ,  
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Кипр приостановит программу выдачи гражданства в обмен на инвестиции

После многочисленных проверок и решений об отзыве выданных в обмен на инвестиции «золотых паспортов» правительство Кипра решило закрыть программу в ее нынешнем виде
Фото:Yiannis Kourtoglou / Reuters
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Правительство Кипра с 1 ноября приостанавливает в нынешнем виде программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова. Об этом заявил официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос, сообщает агентство Reuters.

Решение было принято на внеочередном заседании Совета министров страны.

Как сообщает Кипрское информационное агентство, с предложением о приостановке выдачи так называемых «золотых паспортов» из-за уязвимости программы и большого количества нарушений выступили министр финансов и министр внутренних дел.

Власти Кипра решили отобрать семь «золотых паспортов»
Общество
Фото:Yiannis Kourtoglou / Reuters

Правительство страны уже неоднократно объявляло о проверках соблюдения условий программы. Последнее решение было принято 7 октября. В результате проверки власти объявили о лишении гражданства семи человек, получивших его в обмен на инвестиции.

Фамилии тогда не назывались. Кусиос предупредил, что проверки фигурантов «подозрительного» списка получателей гражданства продолжаются.

Распоряжение о проверках поступило после того, как юридическая служба Кипра ознакомилась с докладом специального комитета правительства об исполнении программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции с 2012 по 2018 год.

Комитет изучил 12 папок, в которых содержатся сведения о 42 гражданах, по мнению следствия, входящих в «группу высокого риска». При расследовании выяснилось, что данные о 35 из них отвечают критериям, необходимым для предоставления кипрского гражданства. Однако семь человек получили паспорта под ложным предлогом или путем утаивания важной информации.

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Кипрская газета назвала россиян с «золотыми» паспортами
Общество
Фото:Stringer / Reuters

В конце августа Al Jazeera раскрыла имена россиян, получивших в 2017–2019 годах «золотые паспорта» Кипра. Среди 2,5 тыс. документов, полученных изданием об этой программе, около 1 тыс. касаются граждан России. Издание называет, в частности, фамилии 33 россиян с гражданством Кипра, а также приводит профайлы-описания еще семи человек, не называя их имен.

В ноябре 2019 года правительство Кипра объявило о начале процедуры лишения гражданства 26 человек, получивших кипрские паспорта по этой программе. Речь шла о девяти инвесторах и 17 членах их семей. Девять человек из этого списка были гражданами России.

Автор
Владислав Гордеев
Кипр паспорта гражданство инвестиции
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