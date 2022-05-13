Японская компания Eneos прекратила импорт нефти из России

Eneos получила последнюю партию российской нефти в апреле и новых контрактов заключать не будет. Япония не может совсем отказаться от российской нефти, однако будет стремиться сократить поставки, заявил премьер страны

Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

Нефтяная компания Eneos Holdings прекратила импорт из России, сообщил на пресс-конференции президент японской компании Сайто Такеши, передает NHK.

По словам Такеши, российская нефть составляет менее 5% от общего объема импорта компании, последняя ее поставка прибыла в апреле. Eneos планирует закупать больше нефти у альтернативных поставщиков, например на Ближнем Востоке.

О планах прекратить импорт из России заявил также еще один крупный японский поставщик, компания Idemitsu Kosan. Доля российской нефти в импорте компании составляет 4%, уточняет NHK.

Япония импортирует около 90% потребляемых в стране энергоресурсов. По данным японской таможни, в 2021 году Россия занимала пятое место по объемам поставок сырой нефти и сжиженного природного газа (СПГ) в Японию, на ее долю приходилось 3,63 и 8,84% от общего объема импорта соответственно. На Японию приходилось 4,1% экспорта сырой нефти и 7,2% природного газа из России.

О том, что Eneos Holdings прекратит покупать нефть у России, компания объявила еще 22 марта. Гендиректор холдинга Цутому Сугимори пояснил, что текущие контракты будут выполнены, однако новых Eneos заключать не намерена.

После начала военной операции России на Украине Япония присоединилась к санкциям, которые ввели западные страны против Москвы. Например, Токио запретил ввоз в Россию люксовых товаров, таких как автомобили премиум-класса, драгоценные камни и ювелирные изделия. Япония запретила также ввоз российской древесины и алкоголя, ввела санкции против российских компаний, организаций и физических лиц.

Москва в ответ запретила въезд в страну 63 гражданам Японии, в том числе премьер-министру Фумио Кисиде, главе МИД Ёсимасе Хаяси, министру финансов Сюнъити Судзуки, министру обороны Нобуо Киси, членам обеих палат японского парламента, руководителям крупных СМИ и др. Также Россия отказалась продолжать с Токио переговоры о мирном договоре, прекратила безвизовые поездки японцев на Курилы и вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этом архипелаге.

Читайте на РБК Pro Pro Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета Инструкции Pro Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Статьи Pro Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Инструкции Pro Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды Инструкции Pro «Внутренние предприниматели»: как раскрыть в себе потенциал инноватора «Внутренние предприниматели»: как раскрыть в себе потенциал инноватора Статьи Pro «Дядя Ваня», ты не прав: как бренды используют тему санкций в маркетинге «Дядя Ваня», ты не прав: как бренды используют тему санкций в маркетинге Статьи Pro Как отказаться от западной системы управления персоналом Как отказаться от западной системы управления персоналом Инструкции Pro Реклама как средство от депрессии: как Kellogg’s пережила рецессию 1930-х Реклама как средство от депрессии: как Kellogg’s пережила рецессию 1930-х Статьи

В начале мая министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что запрещать поставки российской нефти Токио не станет, так как она относится к ресурсам, которые сложно заменить. Япония будет вводить те санкции, которые может себе позволить, отметил министр. Хагиуда также сообщил, что Япония согласилась с необходимостью увеличить производство сжиженного газа для снижения зависимости от поставок из России.

Страны «Большой семерки» (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония и США) договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти или ввести вслед за США эмбарго для сокращения доходов бюджета России, сообщил Белый дом 8 мая. «Это сильно ударит по главной артерии экономики Путина и лишит его прибыли», необходимой для финансирования военной операции, считают в Вашингтоне. Сами США ввели эмбарго на российскую нефть еще в начале марта.

Белый дом также опубликовал заявление лидеров G7, в котором говорится, что процесс отказа от российской нефти будет проведен «своевременно и упорядоченно», с гарантией поставок от альтернативных экспортеров по приемлемым ценам.

9 мая премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что отказ от российской нефти — трудное решение для Японии, но «единство G7 крайне важно». Страна будет постепенно отказываться от импорта из России. В то же время, заявил премьер, Токио сохранит свои доли в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2».