Япония сократит импорт российской нефти, но не выйдет из «Сахалина-2»

Премьер Фумио Кисида заявил, что отказ от российской нефти — трудное решение для Японии, но «единство G7 крайне важно». Токио будет постепенно отказываться от импорта и не станет выходить из «Сахалина-1» и «Сахалина-2»

Фумио Кисида (Фото: Kim Kyung-hoon / Reuters / AP)

Япония будет постепенно отказываться от импорта нефти из России в рамках санкций из-за военной операции на Украине, объявил на саммите G7 японский премьер-министр Фумио Кисида.

«Мы предпримем шаги по поэтапному отказу от импорта таким образом, чтобы свести к минимуму неблагоприятное воздействие на жизнь людей и деловую активность», — сказал он (цитата по Nikkei).

Кисида отметил, что это трудное решение, поскольку Япония сильно зависит от импорта энергоресурсов, но «единство G7 [в вопросе эмбарго на российскую нефть] в настоящее время крайне важно», передает CNN.

В то же время, заявил премьер, Токио сохранит свои доли в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Как отмечает Nikkei, Япония импортирует около 90% потребляемых в стране энергоресурсов, при этом Россия является пятым по величине поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в страну. В «Сахалине-1» участвуют Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, торговые компании Itochu и Marubeni, нефтедобывающая Japan Petroleum Exploration Company (Japex) и др. Среди акционеров «Сахалина-2» — японские Mitsui и Mitsubishi, которым принадлежит 12,5 и 10% соответственно.

Министр экономики Коити Хагиуда ранее говорил, что Япония не будет выходить из «Сахалина-2» из опасений, что ее место может занять другая страна. По данным Bloomberg, интерес к доле Токио проявляли китайские компании.

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Накануне Белый дом США сообщил, что все страны G7 (помимо Соединенных Штатов и Японии, в объединение входят Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти или ввести эмбарго для сокращения доходов бюджета России. В совместном заявлении «Семерки» говорится, что процесс отказа будет проведен «своевременно и упорядоченно», с гарантией обеспечения поставок от альтернативных экспортеров по приемлемым ценам. Это планируется обеспечить в том числе за счет сокращения зависимости от ископаемого топлива и перехода на экологически чистую энергию.

8 марта запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках санкций из-за Украины ввели США. Аналогичный шаг предприняла Великобритания. В начале мая введение нефтяного эмбарго против России со стороны Евросоюза анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она указала, что европейские страны намерены в течение полугода отказаться от поставок сырой нефти, а к концу 2022 года — полностью прекратить закупать у России нефтепродукты.