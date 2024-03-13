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Биржевая цена тонны бензина АИ-95 впервые с сентября превысила ₽60 тыс.

Бензин АИ-95 на бирже стоит больше 60 тыс. руб. за тонну — впервые с сентября прошлого года, когда было введено временное эмбарго на экспорт. Подорожали и другие виды топлива
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По данным территориального индекса европейской части России, в среду бензин АИ-95 подорожал на 1,88%, до 60,569 тыс. руб. за тонну, говорится на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Это максимум с конца сентября 2023 года, когда цены на бензин стали снижаться после ввода 21 сентября временного эмбарго на экспорт топлива. Исторический максимум для АИ-95 составляет 76,876 тыс. руб. за тонну, он был достигнут 7 сентября.

В России с 1 марта вновь введен запрет на экспорт бензина сроком на полгода. Однако стоимость топлива на бирже растет на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия страны. В частности, 12 марта пожар возник на одном из крупнейших НПЗ страны — Нижегородском, а 13 марта стало известно о пожаре на Рязанском НПЗ и остановке Новошахтинского НПЗ, обеспечивающего топливом юг России.

Кроме того, в этом году на внеплановые ремонты были остановлены и другие нефтеперерабатывающие предприятия из-за атак и выхода из строя оборудования. Сообщалось о ремонте технологической установки на Нижегородском НПЗ, Волгоградском НПЗ и Туапсинском НПЗ. Также останавливался Ильский НПЗ, однако он в конце февраля уже вернулся к штатной работе.

В среду, 13 марта, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже подорожали и другие виды топлива. В частности, цена бензина АИ-92 выросла на 1,31%, до 48,182 тыс. руб. за тонну; летнее дизельное топливо стало дороже на 1,62%, до 61,791 тыс. руб. за тонну. Стоимость межсезонного дизеля выросла на 1,13%, до 61,494 тыс. руб. за тонну, зимнего — на 0,79%, до 63,103 тыс. руб. за тонну.

РБК направил запрос в Минэнерго.

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Татьяна Киселева
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