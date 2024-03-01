В России временно запретили экспорт бензина

Запрет на экспорт бензина вступил в силу, он будет действовать шесть месяцев. Новак объяснял необходимость этой меры повышением спроса на топливо из-за весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ и летними отпусками

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С 1 марта вступил в силу запрет на экспорт бензина, он будет действовать в течение шести месяцев. Соответствующую инициативу вице-премьера Александра Новака одобрил премьер-министр Михаил Мишустин.

Эта мера не будет распространяться на согласованные ранее поставки в Монголию, Абхазию, Узбекистан, Южную Осетию, а также страны ЕАЭС. На бирже норматив продаж дизеля увеличили до 16%. Также накануне вице-премьер исключал возможность запрета на экспорт дизеля.

Новак в письме Мишустину от 21 февраля объяснял необходимость запрета на экспорт бензина повышением спроса на топливо из-за весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ и летними отпусками. «В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов», — отмечал он.

С начала 2024 года биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95, а также летнее дизельное топливо выросли на 8–23%, в оптовом сегменте — на 1,6–6%, а дизель подешевел, в рознице наблюдалось снижение цен на 2 коп., 1 коп. и 7 коп. за литр соответственно и сохранение стоимости зимнего топлива.

Вице-премьер также отметил достаточно высокий уровень доли бензина на бирже, и «дальнейшее повышение норматива приведет к перетоку объемов продаж с мелкооптового рынка на биржевые торги, что не позволит увеличить предложение на рынке и не повлияет на объемы экспорта». Увеличить минимальные объемы продаж на биржевых торгах с 12,5 до 16% позволит соотношение объемов производства и потребления дизельного топлива на внутреннем рынке, считает Новак.

Кабмин уже вводил временный запрет на экспорт топлива в 2023 году, причиной был резкий рост оптовых цен на бензин и дизель. Эта мера действовала два месяца. За это время на внутреннем рынке образовался профицит топлива, также произошло существенное снижение биржевой оптовой стоимости бензина, говорили в Минэнерго.