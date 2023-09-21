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Правительство ввело ограничения на экспорт бензина

Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В Минэнерго разъяснили, что ограничения «носят временный характер» и призваны увеличить предложение моторных топлив внутри страны, что может привести к «дополнительному снижению цен».

Накануне, 20 сентября, вице-премьер Александр Новак заявил, что Минэнерго подготовило «более кардинальные меры», хотя сейчас на рынке нет дефицита нефтепродуктов, производство растет, а оптовые цены уже пошли вниз. «Если понадобится более кардинальное решение, которое мы обсуждаем на совещаниях, то готовы будем [его] применить», — сказал вице-премьер.

Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин ранее говорил, что правительство предпримет «радикальные шаги» по прекращению серого экспорта нефтепродуктов и подготовит системные меры, для того чтобы не допустить топливный дефицит в будущем.

Материал дополняется.

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