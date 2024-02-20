Минэнерго заявило о спокойствии за рынок топлива на фоне остановок НПЗ

За январь—февраль на пяти российских НПЗ произошли пожары или поломки. Как сообщил министр энергетики Шульгинов, в целом нефтепереработка с начала года снизилась на 7% на этом фоне, но рынок сбалансирован

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Производство бензина класса 5 в России снизилось из-за внеплановых остановок на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), но внутренний спрос сбалансирован сокращением экспорта, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов на пресс-конференции в рамках форума-выставки «Россия», передает корреспондент РБК.

По его словам, в целом нефтепереработка с начала года снизилась на 7%, но ориентир по итогам года — 275 млн т.

К работе уже вернулся Ильский НПЗ в Краснодарском крае, НОВАТЭК возобновил отгрузки нефтепродуктов из Усть-Луги в Ленинградской области, на завершение ремонта на Нижегородском НПЗ (НОРСИ) и Волгоградском НПЗ потребуется несколько месяцев, рассказал министр.

«Туапсинский НПЗ больше работает на экспорт, поэтому мы не переживаем из-за поставок с него на внутренний рынок. Но в целом с начала года производство бензина класса 5 немного снизилось — на 1,7–1,8%. Мы увеличили производство бензина класса 5 на других заводах и сбалансировали спрос и предложение уже снижением экспорта. Экспорт бензина класса 5 снизился где-то на 32%», — сообщил Шульгинов.

«Поэтому мы спокойны, рынок сбалансирован. Мы, конечно, знаем всякие сезонные росты потребления бензина и вообще нефтепродуктов, которые наступят чуть позже. Они каждый год наступают, в том числе связанные с сельхозпроизводителями. Мы все это знаем и понимаем, что будем делать», — заключил глава Минэнерго.

В начале 2024 года сразу на нескольких нефтеперерабатывающих предприятиях произошли аварии, которые привели к приостановке работы заводов: