Минэнерго заявило о спокойствии за рынок топлива на фоне остановок НПЗ
Производство бензина класса 5 в России снизилось из-за внеплановых остановок на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), но внутренний спрос сбалансирован сокращением экспорта, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов на пресс-конференции в рамках форума-выставки «Россия», передает корреспондент РБК.
По его словам, в целом нефтепереработка с начала года снизилась на 7%, но ориентир по итогам года — 275 млн т.
К работе уже вернулся Ильский НПЗ в Краснодарском крае, НОВАТЭК возобновил отгрузки нефтепродуктов из Усть-Луги в Ленинградской области, на завершение ремонта на Нижегородском НПЗ (НОРСИ) и Волгоградском НПЗ потребуется несколько месяцев, рассказал министр.
«Туапсинский НПЗ больше работает на экспорт, поэтому мы не переживаем из-за поставок с него на внутренний рынок. Но в целом с начала года производство бензина класса 5 немного снизилось — на 1,7–1,8%. Мы увеличили производство бензина класса 5 на других заводах и сбалансировали спрос и предложение уже снижением экспорта. Экспорт бензина класса 5 снизился где-то на 32%», — сообщил Шульгинов.
«Поэтому мы спокойны, рынок сбалансирован. Мы, конечно, знаем всякие сезонные росты потребления бензина и вообще нефтепродуктов, которые наступят чуть позже. Они каждый год наступают, в том числе связанные с сельхозпроизводителями. Мы все это знаем и понимаем, что будем делать», — заключил глава Минэнерго.
В начале 2024 года сразу на нескольких нефтеперерабатывающих предприятиях произошли аварии, которые привели к приостановке работы заводов:
- 12 января ЛУКОЙЛ сообщил об «инциденте» на НОРСИ (что именно произошло, компания не уточнила), была приостановлена работа технологической установки;
- в ночь на 21 января произошел пожар на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге, компания назвала его причиной внешнее воздействие;
- в ночь на 25 января загорелась вакуумная установка на территории НПЗ в Туапсе; Шульгинов сообщил, что ремонт Туапсинского НПЗ займет не меньше трех месяцев;
- 3 февраля произошло возгорание нефтепродуктов на волгоградском НПЗ ЛУКОЙЛа;
- 9 февраля ночью произошел пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае.
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