 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Reuters узнал о соглашении с саудовской Midad на покупку активов ЛУКОЙЛа

Reuters: Midad подписала соглашение о намерениях купить активы ЛУКОЙЛа
Сюжет
Война санкций
Midad Energy в конце января подписала соглашение о намерениях купить все целевые зарубежные активы ЛУКОЙЛа за наличные, сообщает Reuters. ЛУКОЙЛ 29 января объявил о предварительном соглашении о продаже активов Carlyle
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 192 -0,02% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Саудовская Midad Energy подписала соглашение о намерениях приобрести зарубежные активы ЛУКОЙЛа в конце января, сообщили три источника Reuters, знакомые с ситуацией.

По их словам, соглашение охватывает все целевые активы. Midad согласилась купить активы за наличные и разместить средства на специальном эскроу-счете до получения необходимых для завершения сделки разрешений регулирующих органов, в том числе от американского Минфина.

«Midad работает над обеспечением соблюдения необходимых нормативных требований. Это предложение рассматривается как шаг с высокими ставками, подкрепленный прочными политическими связями с Саудовской Аравией», — заявил собеседник Reuters, знакомый с ходом сделки.

Любая окончательная сделка о передаче международных активов российской компании потребует одобрения Минфина США. Нет никаких гарантий, что Вашингтон разрешит продажу, отмечают источники Reuters.

Midad и ЛУКОЙЛ не ответили на запросы агентства о комментариях. РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

Reuters узнал о возвращении Total доли ЛУКОЙЛа в заводе в Нидерландах
Бизнес
Фото:Valeria Mongelli / Reuters

О том, что Midad является одним из главных претендентов на зарубежные активы ЛУКОЙЛа, Reuters писал в середине декабря. 29 января российская компания объявила о предварительной договоренности о продаже зарубежных активов американскому инвестфонду Carlyle. После этого, по данным Reuters, Carlyle начал предварительные переговоры с инвесторами из ОАЭ для привлечения партнеров в случае реализации сделки.

Однако, как сообщило агентство, переговоры о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа продолжили и конкуренты Carlyle — Chevron, Quantum Energy Partners и инвестиционный банк Xtellus Partners. В российской компании подтвердили, что ведут обсуждения с потенциальными покупателями помимо Carlyle.

ЛУКОЙЛ решил продать свои зарубежные активы после введения санкций США в октябре 2025 года в отношении российской компании и ее «дочек». Американский Минфин дважды продлевал лицензию, разрешающую транзакции, связанные с продажей активов ЛУКОЙЛа, в последний раз — до 28 февраля.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Татьяна Киселева
ЛУКОЙЛ продажа активов Саудовская Аравия
Материалы по теме
Reuters узнал о переговорах конкурентов Carlyle по активам ЛУКОЙЛа
Бизнес
Carlyle начал искать партнеров в ОАЭ ради сделки по активам ЛУКОЙЛа
Бизнес
Сделка ЛУКОЙЛ и Carlyle. Эксперты — о возможной стоимости и рисках
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Макрон заявил о необходимости для ЕС быть за столом переговоров Политика, 01:45
Польша сообщила о повреждении подводного кабеля в Балтике Общество, 01:34
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Тело пропавшего на прогулке лыжника нашли на Ладожском озере Общество, 00:59
В Милане задержали фаната сборной Словакии, который был в розыске 16 лет Спорт, 00:38
Reuters узнал о соглашении с саудовской Midad на покупку активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 00:38
Суд в Москве рассмотрит жалобу защиты на арест экс-жены Галицкого Общество, 00:30
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Мадрид обвинил Рим в «подрыве принципов» ЕС из-за совещания в отеле Политика, 00:23
Авиакатастрофа и потеря родных. Как фигурист Наумов смог вернуться на лед Спорт, 00:03
Власти пошли на уступки бизнесу в споре о биржевых нормативах Бизнес, 00:03
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным Бизнес, 00:01
Россияне назвали финансовые «красные флаги» на первом свидании Инвестиции, 00:00
Над Россией за три часа уничтожили 66 беспилотников Политика, 12 фев, 23:58
Южнокорейская сноубордистка выиграла золото ОИ после жесткого падения Спорт, 12 фев, 23:50