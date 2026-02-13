Reuters узнал о соглашении с саудовской Midad на покупку активов ЛУКОЙЛа
Саудовская Midad Energy подписала соглашение о намерениях приобрести зарубежные активы ЛУКОЙЛа в конце января, сообщили три источника Reuters, знакомые с ситуацией.
По их словам, соглашение охватывает все целевые активы. Midad согласилась купить активы за наличные и разместить средства на специальном эскроу-счете до получения необходимых для завершения сделки разрешений регулирующих органов, в том числе от американского Минфина.
«Midad работает над обеспечением соблюдения необходимых нормативных требований. Это предложение рассматривается как шаг с высокими ставками, подкрепленный прочными политическими связями с Саудовской Аравией», — заявил собеседник Reuters, знакомый с ходом сделки.
Любая окончательная сделка о передаче международных активов российской компании потребует одобрения Минфина США. Нет никаких гарантий, что Вашингтон разрешит продажу, отмечают источники Reuters.
Midad и ЛУКОЙЛ не ответили на запросы агентства о комментариях. РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.
О том, что Midad является одним из главных претендентов на зарубежные активы ЛУКОЙЛа, Reuters писал в середине декабря. 29 января российская компания объявила о предварительной договоренности о продаже зарубежных активов американскому инвестфонду Carlyle. После этого, по данным Reuters, Carlyle начал предварительные переговоры с инвесторами из ОАЭ для привлечения партнеров в случае реализации сделки.
Однако, как сообщило агентство, переговоры о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа продолжили и конкуренты Carlyle — Chevron, Quantum Energy Partners и инвестиционный банк Xtellus Partners. В российской компании подтвердили, что ведут обсуждения с потенциальными покупателями помимо Carlyle.
ЛУКОЙЛ решил продать свои зарубежные активы после введения санкций США в октябре 2025 года в отношении российской компании и ее «дочек». Американский Минфин дважды продлевал лицензию, разрешающую транзакции, связанные с продажей активов ЛУКОЙЛа, в последний раз — до 28 февраля.
