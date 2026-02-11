Reuters узнал о возвращении Total доли ЛУКОЙЛа в заводе в Нидерландах

TotalEnergies вернула себе полный контроль над НПЗ в Нидерландах, 45% которого в 2009-м купил ЛУКОЙЛ, сообщает Reuters. Неизвестно, купила ли французская компания активы или это было частью другой сделки

Французская TotalEnergies вернула в полную собственность нефтеперерабатывающий завод в регионе Зеланд в Нидерландах, приобретя 45% акций, принадлежавших ЛУКОЙЛу, сообщили два осведомленных источника Reuters.

Собеседники агентства не уточнили, заплатила ли Total за акции и, если да, то какую сумму, или же она участвовала в другой сделке, например, в обмене активов на проекты французской компании в России.

В TotalEnergies отказались от комментариев Reuters, а ЛУКОЙЛ не ответил на запрос агентства.

Российская компания приобрела 45% акций Total Raffinaderij Nederland NV в 2009 году за $725 млн. Мощность завода на данный момент составляет около 180 тыс. баррелей в сутки, пишет Reuters.

Один из источников агентства рассказал, что, хотя формально завод в Зеланде не попал под введенные США прошедшей осенью санкции в отношении ЛУКОЙЛа, поскольку компания является миноритарным акционером, опасения, что поставщики не захотят вести дела с предприятием, и сообщения о распродаже международных активов российской компании подтолкнули Total к возвращению своей доли.

«Это внутреннее дело Total, как и любое другое корпоративное решение, которое не требовало какого-либо одобрения или действий со стороны правительства Нидерландов, поскольку завод формально никогда не подвергался санкциям», — заявил в комментарии Reuters представитель министерства по климату и экологическому развитию Нидерландов.

США ввели санкции в отношении ЛУКОЙЛа и компаний, где его доля превышает 50%, в октябре 2025 года. После этого российская компания объявила о планах продать свои зарубежные активы. Американский минфин дважды продлил лицензию, разрешающую транзакции, связанные с продажей активов ЛУКОЙЛа, в последний раз — до 28 февраля.

29 января ЛУКОЙЛ сообщил о предварительной договоренности о продаже зарубежных активов инвестфонду Carlyle. Для завершения сделки необходимо получить одобрение регуляторов, в том числе разрешение управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

На прошлой неделе Reuters сообщил, что Chevron совместно с Quantum Energy Partners, а также инвестиционный банк Xtellus Partners все еще ведут переговоры о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа. В российской компании подтвердили, что ведут обсуждения с потенциальными покупателями помимо Carlyle.