Carlyle начал искать партнеров в ОАЭ ради сделки по активам ЛУКОЙЛа
Фонд Carlyle начал предварительные переговоры с инвесторами из ОАЭ для привлечения партнеров в случае реализации сделки по покупке международных активов ЛУКОЙЛа. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с процессом.
Инвесторы из Mubadala, XRG и IHC вели с представителями фонда переговоры о покупке долей в портфеле ЛУКОЙЛа в случае заключения сделки, сказали Reuters три источника. Речь может быть об активах на $20 млрд, рассказал другой источник.
Инвестокомпании из ОАЭ заинтересованы в приобретении торгового подразделения ЛУКОЙЛ — Litasco. Компания Litasco Middle East DMCC, базирующаяся в Дубае, попала под санкции Великобритании в июле 2025 года.
В то же время один из источников Reuters сообщил, что Carlyle намерен сохранить портфель ЛУКОЙЛа в целостности.
Частный инвестфонд Carlyle управляет активами на сумму $474 млрд. Это одна из крупнейших в мире компаний в сфере прямых инвестиций и управления активами. Основана в Вашингтоне в 1987 году.
Carlyle имеет давние деловые связи с президентом США Дональдом Трампом. Так, в 2005 году компания участвовала в сделке по приобретению у него земли и трех зданий на Манхэттене на общую сумму $1,8 млрд.
Соучредитель Carlyle миллиардер Дэвид Рубенштейн также давно знаком с Трампом. The Atlantic отмечал, что они «считали друг друга друзьями». Издание приводит цитату, сказанную Трампом в 2014 году: «Когда Дэвид звонит, я говорю да». Сам Рубенштейн в 2024-м выражал мнение, что ему удастся наладить отношения с президентом и во время второго срока, как это получилось после первого избрания в 2016 году.
Концерн ЛУКОЙЛ сообщил о предварительной договоренности о продаже зарубежных активов Carlyle 29 января 2026 года. Для завершения сделки необходимо получить одобрение регуляторов, в том числе разрешение управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
У ЛУКОЙЛа есть проекты в Австрии, США, Румынии и Болгарии, Мексике, Азербайджане, Казахстане и ряде других стран. Санкции США парализуют участие ЛУКОЙЛа в управлении этими компаниями и проведение операций с ними.
В ЛУКОЙЛ уточняли, что ее сделка с Carlyle не затронет активов компании в Казахстане. У ЛУКОЙЛа имеются доли в казахстанских нефтяных месторождениях Карачаганак и Тенгиз.
ЛУКОЙЛ объявил о продаже своих зарубежных активов после того, как в конце октября Минфин США ввел санкции против него и другой крупной российской нефтяной компании — «Роснефть». Санкции предполагают заморозку всех активов компаний в США и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Ведомство объяснило меры «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по Украине.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США еще 14 января выдало лицензию, которая разрешает до 28 февраля проводить транзакции, связанные с продажей международных активов ЛУКОЙЛа.
В Кремле назвали своим главным приоритетом при продаже активов ЛУКОЙЛа соблюдение интересов российской компании.
