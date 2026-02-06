 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Reuters узнал о переговорах конкурентов Carlyle по активам ЛУКОЙЛа

Reuters: Chevron продолжает переговоры по активам ЛУКОЙЛа
Chevron с Quantum и Xtellus все еще не вышли из переговоров с ЛУКОЙЛом о продаже международных активов концерна. Reuters узнал, что переговоры продолжаются, а сделка с Carlyle еще не окончательная: «Ситуация еще может измениться»
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 124,5 +0,19% Купить
BRENT BRENT $67,73 +0,31%
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Chevron совместно с Quantum Energy Partners, а также инвестиционный банк Xtellus Partners все еще ведут переговоры о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа с представителями российской компании и правительством США, рассказали источники Reuters.

«Это еще не окончательная сделка, Carlyle только начинает более внимательно изучать активы ЛУКОЙЛа. Ситуация с этой продажей еще может измениться», — сказал источник, близкий к ЛУКОЙЛу.

Российская компания подтвердила Reuters, что продолжает вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

Carlyle начал искать партнеров в ОАЭ ради сделки по активам ЛУКОЙЛа
Бизнес
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Концерн ЛУКОЙЛ сообщил о предварительной договоренности о продаже зарубежных активов Carlyle 29 января. Однако для завершения сделки необходимо получить одобрение регуляторов, в том числе разрешение управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Частный инвестфонд Carlyle управляет активами на сумму $474 млрд. Это одна из крупнейших в мире компаний в сфере прямых инвестиций и управления активами. Основана в Вашингтоне в 1987 году.

Carlyle имеет давние деловые связи с президентом США Дональдом Трампом. Так, в 2005 году компания участвовала в сделке по приобретению у него земли и трех зданий на Манхэттене на общую сумму $1,8 млрд.

Соучредитель Carlyle миллиардер Дэвид Рубенштейн также давно знаком с Трампом. The Atlantic отмечал, что они «считали друг друга друзьями». Издание приводит цитату, сказанную Трампом в 2014 году: «Когда Дэвид звонит, я говорю «да». Сам Рубенштейн в 2024-м выражал мнение, что ему удастся наладить отношения с президентом и во время второго срока, как это получилось после первого избрания в 2016 году.

ЛУКОЙЛ объявил о продаже своих зарубежных активов после того, как в конце октября Минфин США ввел санкции против него и другой крупной российской нефтяной компании «Роснефть». Санкции предполагают заморозку всех активов компаний в США и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Ведомство объяснило меры «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по Украине.

Песков назвал приоритет российской стороны в сделке ЛУКОЙЛа и Carlyle
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

Инвестбанк Xtellus предлагал ЛУКОЙЛу совершить обмен акций на активы: ценные бумаги ЛУКОЙЛа, принадлежащие американским инвесторам, будут переданы обратно российской компании в обмен на глобальные активы. OFAC выступил против продажи активов концерна Xtellus.

Xtellus Partners — это глобальная финансовая консалтинговая и инвестиционная компания.Пол Свигар — генеральный директор и один из основателей Xtellus Partners. Свигар также является основателем Steep Rock Capital и Steep Rock Ventures. Офисы компании расположены в Нью-Йорке, Майями, Лондоне, Боготе, Женеве и Лимассоле.

Chevron и Quantum планировали разделить $22 млрд активы ЛУКОЙЛа между собой в случае успеха сделки.

Chevron Corporation — одна из крупнейших в мире интегрированных энергетических компаний. Ее деятельность охватывает все звенья нефтяного бизнеса — от геологоразведки и добычи нефти до переработки, транспортировки и сбыта нефтепродуктов. Производственно-коммерческие подразделения компании действуют более чем в 120 странах мира. В портфеле ее активов бренды Chevron, Texaco и Caltex, под каждым из них работают сети АЗС в Европе и США.

Quantum Energy Partners — частная инвестиционная группа, специализирующаяся на энергетической отрасли. Компания фокусируется на всей цепочке создания ценности в энергетике, включая нефть и газ, энергетическую инфраструктуру, тепловую энергию и возобновляемые источники, декарбонизацию и энергетические технологии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях

Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал

Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей

В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны

Авторы
Теги
Илья Трапезников
ЛУКОЙЛ Chevron Carlyle международные договоры нефтедобыча
Материалы по теме
Carlyle начал искать партнеров в ОАЭ ради сделки по активам ЛУКОЙЛа
Бизнес
Что инвестфонд Carlyle купил у ЛУКОЙЛа
Бизнес
Песков назвал приоритет российской стороны в сделке ЛУКОЙЛа и Carlyle
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
ЦБ назвал самые доходные этой зимой активы Инвестиции, 14:42
В Ростовской области увеличили единовременную выплату добровольцам Политика, 14:42
Лавров назвал целью покушения на генерала Алексеева срыв переговоров Политика, 14:40
Бразилия начала покупать российскую рыбу Экономика, 14:38
Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали шестыми в ритм-танце на Олимпиаде-2026 Спорт, 14:31
Что такое социальная пенсия, кто ее получает, индексация в 2026 году Инвестиции, 14:30
Морозы отступают, синоптики обещают Москве «легкий снежок» Общество, 14:26
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Минфин представил концепцию переноса реальных активов на блокчейн Крипто, 14:17
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Лавров заявил о «вакууме» после истечения договора с США о ракетах Политика, 14:13
Ангелина Мельникова объявила, за какой клуб выступит в чемпионате Италии Спорт, 14:11
Ученик лицея в Баку ранил учительницу из охотничьего ружья Общество, 14:10
Румынский министр счел нереальной «стену дронов» как в компьютерной игре Политика, 14:09
Российский турист погиб в Таиланде, сорвавшись со скалы Общество, 14:09