Reuters узнал о переговорах конкурентов Carlyle по активам ЛУКОЙЛа

Chevron с Quantum и Xtellus все еще не вышли из переговоров с ЛУКОЙЛом о продаже международных активов концерна. Reuters узнал, что переговоры продолжаются, а сделка с Carlyle еще не окончательная: «Ситуация еще может измениться»

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Chevron совместно с Quantum Energy Partners, а также инвестиционный банк Xtellus Partners все еще ведут переговоры о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа с представителями российской компании и правительством США, рассказали источники Reuters.

«Это еще не окончательная сделка, Carlyle только начинает более внимательно изучать активы ЛУКОЙЛа. Ситуация с этой продажей еще может измениться», — сказал источник, близкий к ЛУКОЙЛу.

Российская компания подтвердила Reuters, что продолжает вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

Концерн ЛУКОЙЛ сообщил о предварительной договоренности о продаже зарубежных активов Carlyle 29 января. Однако для завершения сделки необходимо получить одобрение регуляторов, в том числе разрешение управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Частный инвестфонд Carlyle управляет активами на сумму $474 млрд. Это одна из крупнейших в мире компаний в сфере прямых инвестиций и управления активами. Основана в Вашингтоне в 1987 году. Carlyle имеет давние деловые связи с президентом США Дональдом Трампом. Так, в 2005 году компания участвовала в сделке по приобретению у него земли и трех зданий на Манхэттене на общую сумму $1,8 млрд. Соучредитель Carlyle миллиардер Дэвид Рубенштейн также давно знаком с Трампом. The Atlantic отмечал, что они «считали друг друга друзьями». Издание приводит цитату, сказанную Трампом в 2014 году: «Когда Дэвид звонит, я говорю «да». Сам Рубенштейн в 2024-м выражал мнение, что ему удастся наладить отношения с президентом и во время второго срока, как это получилось после первого избрания в 2016 году.

ЛУКОЙЛ объявил о продаже своих зарубежных активов после того, как в конце октября Минфин США ввел санкции против него и другой крупной российской нефтяной компании «Роснефть». Санкции предполагают заморозку всех активов компаний в США и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Ведомство объяснило меры «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по Украине.

Инвестбанк Xtellus предлагал ЛУКОЙЛу совершить обмен акций на активы: ценные бумаги ЛУКОЙЛа, принадлежащие американским инвесторам, будут переданы обратно российской компании в обмен на глобальные активы. OFAC выступил против продажи активов концерна Xtellus.

Xtellus Partners — это глобальная финансовая консалтинговая и инвестиционная компания.Пол Свигар — генеральный директор и один из основателей Xtellus Partners. Свигар также является основателем Steep Rock Capital и Steep Rock Ventures. Офисы компании расположены в Нью-Йорке, Майями, Лондоне, Боготе, Женеве и Лимассоле.

Chevron и Quantum планировали разделить $22 млрд активы ЛУКОЙЛа между собой в случае успеха сделки.

Chevron Corporation — одна из крупнейших в мире интегрированных энергетических компаний. Ее деятельность охватывает все звенья нефтяного бизнеса — от геологоразведки и добычи нефти до переработки, транспортировки и сбыта нефтепродуктов. Производственно-коммерческие подразделения компании действуют более чем в 120 странах мира. В портфеле ее активов бренды Chevron, Texaco и Caltex, под каждым из них работают сети АЗС в Европе и США. Quantum Energy Partners — частная инвестиционная группа, специализирующаяся на энергетической отрасли. Компания фокусируется на всей цепочке создания ценности в энергетике, включая нефть и газ, энергетическую инфраструктуру, тепловую энергию и возобновляемые источники, декарбонизацию и энергетические технологии.