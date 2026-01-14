 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

США вновь продлили лицензию на продажу зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Сюжет
Война санкций
Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежных активов ЛУКОЙЛа до 28 февраля. Российская компания получила еще один месяц, чтобы вести переговоры по Lukoil International GmbH и заключать условные контракты
ЛУКОЙЛ

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало новую лицензию, которая разрешает до 28 февраля проводить транзакции, связанные с продажей международных активов ЛУКОЙЛа. Соответствующий документ опубликован на сайте американского ведомства.

Документ разрешает вести переговоры и заключать условные контракты с российской нефтяной компанией для продажи Lukoil International GmbH (LIG), которая владеет ее иностранными активами, и любых других компаний, в которых LIG прямо или косвенно владеет долей 50% и более. Ранее выданная лицензия действовала до 17 января.

В документе также указано, что до 17 января продлен срок действия разрешения на операции, необходимые для «обслуживания или прекращения деятельности, контрактов или иных соглашений структур LIG».

FT узнала о планах Chevron и Quantum поделить активы ЛУКОЙЛа на $22 млрд
Политика

ЛУКОЙЛ объявил о продаже своих зарубежных активов после того, как в конце октября Минфин США ввел санкции против него и другой крупной российской нефтяной компании — «Роснефть». Санкции предполагают заморозку всех активов компаний в США и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Ведомство объяснило меры «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по Украине.

Среди претендентов на покупку активов ЛУКОЙЛа была международная энергетическая компания Gunvor. Однако позднее Gunvor отказалась от сделки. Интерес к приобретению активов проявляли в том числе американский инвестиционный банк Xtellus Partners и один из крупнейших частных фондов прямых инвестиций США Carlyle, а также американская энергетическая корпорация Chevron, нефтедобывающая компания ExxonMobil и бывший владелец Pornhub Бернд Бергмайр.

Авторы
Теги
Милена Костерева
ЛУКОЙЛ США зарубежные активы санкции США
