Российские импортеры наладили поставки виски Johnnie Walker и Jim Beam

Поставщики алкоголя смогли освоить параллельный импорт и наладить поставки виски ушедших из России производителей. В результате объем импорта этой продукции вернулся на уровень 2021 года. Но местные производители против механизма

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В 2023 году российские поставщики спиртного освоили параллельный импорт и наладили массовые поставки виски западных компаний, ушедших из России после начала специальной военной операции на Украине. Об этом свидетельствуют данные портала декларации-соответствия.рус, на котором публикуются сведения о выданных декларациях о соответствии ввозимой в страну продукции требованиям профильных технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Без этих документов легально поставлять товар в страну нельзя.

Согласно размещенным на портале данным Росаккредитации и Росстандарта, которые изучил РБК, среди импортируемого в Россию виски лидирует продукция производства британской Diageo, французской Pernod Ricard и американско-японской Beam Suntory. Так, за 11 месяцев этого года импортеры подали 350 деклараций на виски Diageo против 21 за сопоставимый период прошлого года, 222 против 18 — на аналогичную продукцию Beam Suntory и 183 против 29 — на виски от Pernod Ricard.

Объем ввозимых партий указывается не во всех декларациях, но исходя из той информации, которая есть в этих документах, можно сделать вывод о поставках в Россию как минимум 7,5 млн бутылок различного объема виски от Diageo, 1,9 млн — от Pernod Ricard и 1,3 млн — от Beam Suntory.

В результате, исходя из данных Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), в этом году объем импорта виски вернулся на уровень 2021 года и даже немного превысил его. Так, по итогам десяти месяцев 2023 года он составил 30,5 млн л, тогда как за аналогичный период 2021 года импорт этой продукции — 30,1 млн л. Для сравнения: в 2022 году импорт по итогам десяти месяцев года был в 2,3 раза меньше, чем в текущем году.

Что произошло с импортным виски в России После начала специальной военной операции на Украине российский рынок покинули практически все крупнейшие мировые производители спиртного — Diageo (бренды Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Baileys и другие), Pernod Ricard (Chivas, Jameson, Ballantine's, Beefeater, Olmeca, Absolut), Brown-Forman (Jack Daniel`s), Beam Suntory (Jim Beam) и другие. В результате к октябрю прошлого года представленность виски на полках магазинов, по оценкам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, включает X5 Group, «Магнит», «Азбуку вкуса» и других), снизилась на 50%. По данным ЦИФРРА, импорт виски за десять месяцев 2022 года упал до 13,2 млн л. Участники рынка предупреждали, что перед Новым годом запасы популярных импортных алкогольных напитков заканчиваются — торговым сетям и ресторанам придется либо искать остатки брендов Macallan, Johnnie Walker, Chivas Regal, либо варианты параллельного импорта или переключаться на поставки от небольших производителей Шотландии. В сентябре 2022 года Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт (ввоз в страну без разрешения правообладателя) ряда спиртных напитков, в том числе виски Jack Daniel's, Jim Beam, Johnnie Walker, Chivas. Российские производители алкоголя выступили против введения этой меры, однако в ноябре 2022 года Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя в Россию.

Какой виски возят параллельные импортеры

Согласно подсчетам РБК, исходя из указанных в декларациях объемов, большая часть ввозимого в рамках параллельного импорта виски приходится на линейку Johnnie Walker, которая включает в себя бренды Red Label, Black Label, Green Label, Blue Label и другие. По данным международного журнала и рейтингового агентства The Spirits Business, в 2022 году Johnnie Walker стал самой популярной маркой шотландского виски в мире, объем ее продаж достиг 22,7 млн девятилитровых коробов. Российские импортеры в январе—октябре 2023 года задекларировали 4,5 млн бутылок этого бренда.

На втором месте по объему, задекларированному российскими компаниями, бренды Pernod Ricard — Ballantine's (682,5 тыс. бутылок), Jameson (679,7 тыс.) и Chivas Regall (497,2 тыс.). Ballantine's и Chivas Regall занимают вторую и третью строчки рейтинга The Spirits Business.

На продукцию Beam Suntory — бренд Jim Beam — пришлось 1,1 млн бутылок. Этот виски позиционируется как американский бурбон.

Структура поставщиков, которые завозят в Россию популярные крепкие напитки, изменилась: если ранее декларации подавали официальные дистрибьюторы западных производителей или их российские подразделения, то теперь поставками занимаются все желающие отечественные импортеры. В их числе, например, структура X5 Group — ООО «Торговый дом «Лабаз», входящее в холдинг «Меркурий» (совладелец сети «Красное & Белое») «Бристоль ритейл логистикс», ООО «Биг трейд» (структура импортера «АСТ»).

Как работает параллельный импорт алкоголя

Зачастую параллельный импорт идет «с молчаливого согласия правообладателя», говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Например, официальные дистрибьюторы из дружественных стран закупают продукцию у производителей и часть партий направляют в Россию, рассказывает он.

При этом у параллельного импорта алкоголя есть определенные риски, добавляет Липилин. До легализации этой схемы дистрибьюторы должны были предоставлять документы, раскрывающие всю цепочку поставок, — это доказывало, что товар был получен непосредственно у его официального производителя и является подлинным, подчеркивает он. В рамках параллельного импорта, по словам Липилина, отследить подлинность значительно сложнее, соответственно, возрастает риск столкнуться с подделкой. Декларации соответствия должны содержать информацию в том числе о технических условиях производства ввозимой продукции, что в случае закупки товара у третьих лиц также не всегда возможно сделать, заключает Липилин.

С ним согласен и президент компании Ladoga Вениамин Грабар. По его словам, параллельный импорт — «это небезопасная история для потребителя». Если раньше у условного Johnnie Walker был один продавец и один импортер-дистрибьютор, то есть по факту вся цепочка была в одних руках и строго контролировалась, то теперь — десятки и тех и других. «Где гарантия, что какой-то из продавцов не отправит сюда, мягко говоря, не совсем тот виски?» — задается вопросом Грабар.

Кроме того, Грабару известны случаи ввоза параллельными импортерами брендов, которые не уходили из России и у которых есть официальные местные дистрибьюторы с действующими контрактами от производителей. «Мы столкнулись с этой проблемой уже несколько раз, обнаружив бренды, которые завозим официально по эксклюзивному контракту, в прайс-листах компаний, с которыми мы не работаем. При этом эти бренды не из списка товаров, разрешенных к параллельном импорту», — жалуется Грабар. Он против параллельного импорта алкоголя в целом, особенно в тех категориях, где, по его словам, «вполне справляются российские ЛВЗ».

Минусы параллельного импорта отмечают и те, кто им занимается. Так, по словам гендиректора AST Леонида Рафаилова, проблема механизма в том, что на рынок хлынул «неуправляемый поток алкоголя». Поставляемую продукцию сложно контролировать по происхождению и качеству, при этом она еще и поступает несогласованными объемами, поясняет он. Если раньше у каждого уполномоченного импортера был определенный план по объему поставок, а также ценовая политика по отношению к каждому бренду, то сегодня каждый дистрибьютор везет столько, сколько смог найти, по абсолютно непредсказуемым ценам. В результате уже сейчас предложение превышает спрос, при этом Рафаилов не исключает, что в любой момент ситуация может стать обратной и на рынке возникнет дефицит определенных брендов. По его мнению, государство должно разрешать параллельный импорт компаниям, которые могут делать это согласованно и гарантировать происхождение, качество и объемы продукции.

С выводами участников алкогольного рынка о параллельном импорте не согласен председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. По его словам, за время своего действия механизм способствовал сохранению доступа потребителя к привычным товарам, в том числе премиального крепкого алкоголя, который не производится в России и поставки которого иностранные компании в 2023 году прекратили. «Считаем, что на сегодняшний день механизм параллельного импорта работает в интересах российского потребителя и его необходимо сохранить и расширить», — заявил Караваев.

РБК направил запросы в Минпромторг, Минфин и Росалкогольтабакконтроль.