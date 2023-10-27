Посольство Мексики разъяснило, как будет выпускаться текила в Калуге
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» может начать розлив мексиканской текилы в России, однако ее производство в стране невозможно. Об этом РБК сообщили в посольстве Мексики в Москве.
Текила производится исключительно из голубой агавы сорта Tequila Weber, выращенной в мексиканских в штатах Гуанахуато, Халиско, Мичоакан, Найярит и Тамаулипас, пояснили в дипмиссии.
«В связи с этим текила не может быть произведена вне Мексики, однако ее розлив за пределами мексиканской территории возможен», — говорится в сообщении.
Для бутилирования текилы за пределами Мексики зарубежное предприятие должно доказать соблюдение требований Государственного стандарта Мексики NOM-006-SCFI-2012 на всех этапах работы, с момента поставки напитка до закупорки бутылки, уточнили в посольстве. Там пояснили, что это необходимо для соблюдения стандартов качества.
Ранее, 25 октября, владелец завода «Кристалл» Павел Победкин заявил, что предприятие получило лицензию правительства Мексики на производство текилы в России. Напиток с содержанием агавы 49% можно импортировать в виде балка (то есть дистиллята, который поставляется наливом, а впоследствии разливается в других странах), пояснил он.
Победкин тогда отметил, что производство текилы на предприятии намерены запустить во втором квартале 2024 года. Для этого, по его словам, в стране разработали соответствующий ГОСТ. Документ должен вступить в силу также во втором квартале 2024 года, уточнял он.
Право на исключительное использование названия «текила» власти Мексики закрепили за собой во второй половине ХХ века. В 1974 году мексиканское правительство приняло закон, согласно которому только спиртной напиток из сока голубой агавы, произведенный в определенных регионах Мексики, может называться tequila. Производители, желающие выпускать напиток, должны получить разрешение или лицензию от правительства Мексики.
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