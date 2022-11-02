Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя в Россию

За два месяца до Нового года Минпромторг одобрил импорт в страну без разрешения правообладателя порядка 40 алкогольных брендов, в основном — виски. Также в список попали ликеры Jägermeister и Kahlua

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Минпромторг опубликовал приказ, который вносит изменения в список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию — ввозу без разрешения правообладателя. Теперь в список внесены порядка 40 марок алкоголя.

В числе брендов, которые можно будет ввозить в Россию, оказались:

шотландский виски Auchentoshan;

шотландский виски Bell's;

ирландский виски Bushmills;

американский виски Jack Daniels;

немецкий ликер Jägermeister;

американский бурбон Jim Beam;

ликер Kahlua;

шотландский виски White Horse.

Минпромторг предложил внести алкоголь в перечень для параллельного импорта в середине сентября. Изначально Минпромторг предлагал более широкий список — в конечный вариант не попали, например, шампанское Veuve Clicquot, вермуты Martini и Cinzano, ром Captain Morgan, Havana Club, текила Olmeca.

До того, в мае, Минпромторг отказывался допустить алкогольные напитки ко ввозу параллельным импортом, поясняя, что Минсельхоз выступает против этого из опасений роста объемов контрафакта.

Против разрешения параллельного импорта алкоголя выступали также некоторые российские бизнесмены. К Минфину с просьбой не допустить параллельного импорта алкоголя обращалась ассоциация «Деловая Россия», в которую входят крупнейшие отечественные производители алкогольных напитков — «Белуга», «Фанагория», «Абрау-Дюрсо» и другие. Необходимость запрета на ввоз продукции их конкурентов они объясняли тем, что это позволит недобросовестным импортерам ввозить в страну контрафакт, нанесет ущерб добросовестным дистрибьюторам и обесценит инвестиции тех компаний, которые уже вложились в замещение ушедших из России алкогольных брендов.

В обновленный список разрешенного параллельного импорта Минпромторг также включил продукцию компаний Marvel, Disney, Pixar и DC Comics. Однако речь не о комиксах и фильмах. В соответствии с кодом группы товаров Минпромторг разрешил ввозить игрушки и куклы, сделанные под этими брендами. Это значит, что без разрешения правообладателя теперь в Россию разрешено ввозить мерч от Marvel, Disney и прочих.