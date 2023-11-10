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ФСБ провела обыски у крупнейших производителей медицинского спирта

По словам источников РБК, обыски прошли в компаниях «Брынцалов — А», основанной экс-кандидатом в президенты Владимиром Брынцаловым, «Росбио» и «Флора Кавказа» — в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыски и выемку документов в крупных компаниях — производителях медицинского спирта, рассказал РБК источник, близкий к правоохранительным органам, и подтвердил источник, знакомый с ходом расследования. По их словам, обыски прошли в АО «Брынцалов — А», ООО «Росбио» и АО «Флора Кавказа».

Также оперативные мероприятия проводятся у основных оптовиков, которые покупают как медицинский, так и пищевой спирт и, по данным правоохранительных органов, реализуют его в нелегальный оборот, сообщил один из источников РБК.

«Мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Тульской области, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия (Алания) и других регионах», — рассказал он.

Ранее РБК сообщил о выявлении сотрудниками ФСБ и ФНС схем вывода в теневой оборот, в том числе через интернет-площадки, этилового спирта, который производят для медицинской и парфюмерно-косметической отраслей и который не облагается акцизом.

«Анализ изъятых документов позволит установить степень вовлеченности крупнейших производителей медицинского и пищевого спирта в схему незаконной минимизации налоговых обязательств», — говорит источник РБК, близкий к следствию.

АО «Брынцалов — А» основано и принадлежит бывшему кандидату в президенты России (в 1996 году) и экс-депутату Госдумы Владимиру Брынцалову, следует из базы данных СПАРК.

Согласно базе СПАРК, учредителем петербургского производителя спирта «Росбио» является профессор РАЕН Айрат Еникеев. Предприятие освоило выпуск жидких лекарственных препаратов: «Календулы настойка», «Боярышника настойка», «Валерианы настойка», «Пустырника настойка», «Мелисон», а также дезинфицирующих растворов, среди них «Перекись водорода 3%-процентный раствор», «Хлоргексидина биглюконат», «Этанол медицинский», рассказывал в 2015 году «Тульской прессе» Еникеев.

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Учредителем фармкомпании «Флора Кавказа», по данным СПАРК, является секретарь Урупского отделения «Единой России» и бывший глава Урупского района Карачаево-Черкесской Республики Азрет-Али Боташев.

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спирт алкоголь Владимир Брынцалов ФСБ Москва КЧР КБР Северная Осетия
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