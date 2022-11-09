Импортеры заявили о риске дефицита текилы, бурбона и коньяка на Новый год

Западные санкции на поставку алкоголя в Россию приведут к нехватке ряда популярных брендов к Новому году — шампанского Moët, виски Chivas Regal, ликера Baileys. Дефицитные напитки скупают за пару дней, некоторые уже закончились

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Менее чем за два месяца до новогодних праздников оптовые и розничные продавцы алкоголя уже начали фиксировать нехватку популярных брендов спиртных напитков, которые раньше завозились из-за рубежа, рассказали опрошенные РБК участники рынка.

По словам директора по развитию компании Ladoga Дмитрия Исаченкова, в текущих предновогодних закупках магазинов и ресторанов спрос ощутимо вырос на игристые вина, французский коньяк и шотландский виски. Львиную долю в этих категориях занимали иностранные бренды, ушедшие с рынка под влиянием антироссийских санкций, напоминает эксперт. «Дефицитные виды импортной продукции уходят, что называется, с колес: мы едва успеваем привезти, провести проверку лаборатории, растаможку и оклейку [акцизными] марками, как в течение пары дней товар расходится на квоты и уезжает по клиентам», — описывает Исаченков. Для удовлетворения спроса компания в четыре раза нарастила поставки продукции из Шампани и коньячной продукции, виски — на 70%.

Что произошло с поставками алкоголя в 2022 году Санкции, введенные против России после начала специальной военной операции на Украине, затронули и экспорт спиртных напитков. Поставки алкоголя на российский рынок запретили США, Австралия (на всю винодельческую продукцию), а также все члены ЕС (запрет коснулся только вина дороже €300). Анонсировала запрет на поставки вина в Россию Новая Зеландия. О приостановке поставок или постепенной полной остановке работы на алкогольном рынке России объявили такие компании, как Diageo (бренды Johnnie Walker, Baileys и др.), LVMH (Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited), Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) и Brown Forman (виски Jack Daniel's и водка Finlandia). От поставок в Россию воздержался Союз виноделов Шампани. В начале октября в крупных федеральных сетях, по данным Ассоциации компаний розничной торговли, начали заканчиваться запасы иностранного алкоголя. Преимущественно речь шла о крепком алкоголе и шампанских винах популярных брендов: виски Jack Daniel's, Aberfeldy, Grants, Dewar's, рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan's, европейских марках коньяка и текилы. В первых числах ноября Министерство промышленности и торговли включило около 40 алкогольных брендов в список товаров, разрешенных к параллельному импорту. Тем не менее, как отмечает владелец винного дистрибьютора AST Леонид Рафаилов, компании не смогут договориться о поставках этой продукции к новогоднему сезону, но главное, это разрешение он считает неэффективным шагом в работе с иностранными брендами. «Сейчас мы наблюдаем органический дефицит этой продукции, и если бы не было этого разрешения, вероятно, через какой-то небольшой промежуток времени с производителями удалось бы договориться о поставках, но теперь, как только большие компании поймут, что их бренды не защищены на российском рынке, они будут делать все возможное, чтобы их продукция не появилась здесь», — поясняет позицию Рафаилов.

Какой алкоголь в этом году пропадет с новогодних столов

В категории шампанского (такими могут считаться только напитки из французского региона Шампань) будет определенный недобор по брендам, говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. «В первую очередь, конечно, это Moët & Chandon, Piper-Heidsieck, Louis Roederer — этого всего не будет, и нужно будет думать о том, чем их заменить», — перечисляет он.

Поставки шампанского в Россию продолжают небольшие французские хозяйства — рекольтанты (производители, которые работают только со своим виноградом), которые в меньшей степени интересуются внешнеполитической ситуацией, но это не решит проблему, отмечает Липилин. «Шампанское как таковое будет, но значительно меньше, чем раньше. Его нужно будет искать в винотеках, небольших ресторанах и магазинах, но не в крупных сетях», — сетует собеседник РБК.

В крепком алкоголе товарные запасы участников рынка по наиболее востребованным у потребителей категориям практически закончились, утверждает генеральный директор Крымской водочной компании Виктор Злотницкий. Топ-менеджер отмечает, что это касается таких напитков, как виски, ром, джин и французский коньяк, крупнейшие мировые производители которых официально заявляли об уходе с российского рынка. «Также законодательный запрет на поставки любого алкоголя из США закрывает для россиян такую категорию, как американские бурбоны», — добавляет Злотницкий.

Виски — не самый ходовой новогодний напиток, но многим торговым сетям и ресторанам в этом году придется искать на рынке либо остатки брендов Macallan, Johnnie Walker, Chivas Regal, либо варианты параллельного импорта, или переключаться на поставки от небольших производителей Шотландии, говорит Липилин. Из значимых потерь для рынка он отмечает ликер Baileys, который занимал существенную долю рынка.

В российском офисе торговой сети Metro, чьи продажи в значительной степени направлены на оптовый канал, признают, что в крепком алкоголе потребители заметят изменения ассортимента: многие привычные импортные бренды больше не осуществляют поставки в Россию. Также на российские продажи оказывает влияние общемировой дефицит текилы, возникший из-за неурожая агавы. Но в Metro фиксируют растущий интерес к бренди, джину и водке.

Сезонный новогодний ассортимент крепкого алкоголя в магазинах «Магнит» будет сформирован преимущественно из российских брендов, рассказали РБК в пресс-службе компании. В категории «вина» предложение для покупателей в сезон новогодних праздников будет более привычным. При этом регулярный ассортимент полки спиртных напитков в «Магните» останется практически неизменным с широкой линейкой как российских, так и международных брендов, уточнили в компании.

В пресс-службе X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») подтвердили, что из-за того что некоторые зарубежные бренды ранее приняли решение покинуть российский рынок, «в соответствующих категориях их продукция будет отсутствовать» — например, это касается некоторых марок французских вин или виски. Но в компании заверили, что значительных изменений в ассортименте алкогольных напитков не произойдет.

Какие напитки могут заменить дефицитные позиции

В условиях сокращения импортного ассортимента увеличивается спрос на российские вина и крепкий алкоголь, говорит директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков. Если в 2021 году в категории тихих вин соотношение импортного и российского ассортимента было примерно равномерным, то сейчас все больше заметен перевес в сторону российских вин во всех ценовых сегментах. В категории крепкого алкоголя российская продукция, по словам Ушакова, также стала заметнее в рознице — не только из-за ухода иностранных брендов, но и из-за расширения российского предложения. Прежде всего, по данным топ-менеджера алкогольного дистрибьютора, это касается джинов и виски.

О переориентации рынка на российский ассортимент крепких напитков говорят и в Ladoga Group: продажи российского виски Fowler’s выросли в пять раз по итогам девяти месяцев 2022 года в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Luding также активно изучает возможности поставок крепкого алкоголя из других стран, в том числе виски из Индии. «Другим трендом стал рост спроса на вина и крепкие напитки из Армении и Грузии: армянские и грузинские коньяки, грузинскую чачу и фруктовые дистилляты», — говорит Ушаков.

Среди игристых вин, как отмечает Александр Липилин, продолжают идти поставки каталонской кавы, в том числе и основного производителя Codorinu, французское игристое вино Cremant и итальянское просекко. В Metro помимо перечисленных позиций также планируют представить игристые вина из Германии, ЮАР, Армении, Грузии, которые ретейлер завозит напрямую.