Производители алкоголя выступили против параллельного импорта

Производители считают, что это позволит недобросовестным импортерам ввозить в страну контрафакт. Внести алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта предложил Минпромторг

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«Деловая Россия» попросила министра финансов Антона Силуанова не разрешать параллельный импорт алкоголя, так как это позволит недобросовестным импортерам ввозить в страну контрафакт, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо организации (в нее входят крупнейшие отечественные производители алкогольных напитков — «Белуга», «Фанагория», «Абрау-Дюрсо» и др.).

В письме «Деловой России» указано, что в стране нет дефицита «ни в одном из сегментов рынка спиртного, несмотря на то что некоторые иностранные компании прекратили поставки», а часть брендов премиального алкоголя до сих пор доставляют свою продукцию в Россию, отметили в организации. Например, это ликер Aperol, вермуты и вина Martini, коньяк Camus, уточнил источник издания на потребительском рынке. По мнению «Деловой России», легализация параллельного импорта спиртного может нанести ущерб добросовестным российским дистрибьюторам.

Кроме того, это обесценит инвестиции тех компаний, которые уже вложились в замещение ушедших из России алкогольных брендов, и притормозит развитие локального производства спиртного, считают в организации.

Комитет производителей алкогольной продукции (объединяет иностранных изготовителей алкоголя) также выступил против ввоза в страну спиртного по параллельным каналам. В зарубежных компаниях считают, что в страну попадет контрафактный алкоголь, пишет газета со ссылкой на отрицательный отзыв комитета на предложение Минпромторга легализовать параллельный импорт алкоголя.

При этом в Федеральной таможенной службе (ФТС) пояснили, что параллельный импорт — это ввоз в страну товаров без согласия производителя, и ничего общего с контрафактом это не имеет. Кроме того, у ведомства есть инструменты, позволяющие определить, ввозят ли в страну оригинальную продукцию или контрафакт.

В середине октября председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев говорил, что к декабрю крупные торговые сети ждут дефицита зарубежных крепких напитков: запасы виски Aberfeldy, Dewars, Jack Daniels и Grants, рома Bacardi, ликеров Baileys и Sheridan, европейских брендов коньяка и текилы заканчиваются. Ассортимент виски на полках, по его словам, сократился на 50%, шампанского — на 95%, импортного пива — на 40%, остальных категорий — на 35%, сети вынуждены распродавать остатки.

В середине сентября Минпромторг предложил внести алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта, в частности шампанское Veuve Clicquot, вермуты Martini и Cinzano, виски Jack Daniel's, Jim Beam, Hennessy, Johnnie Walker и Chivas, ром Captain Morgan и Havana Club, текилу Olmeca. Позднее глава ведомства Денис Мантуров призвал принять решение об импорте алкоголя по параллельным каналам до конца сентября, чтобы торговые сети успели к Новому году пополнить ассортимент «теми традиционными продуктами, которые всегда были на полках».