Ретейлеры предупредили о дефиците крепкого алкоголя к Новому году

Наличие зарубежного алкоголя в российских магазинах сократилось: пиво на 40%, шампанское на 95%, есть риск образования дефицита крепкого алкоголя к декабрю, указали в АКОРТ. Ретейлеры и производители разошлись во мнения по импорту

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В крупных федеральных сетях заканчиваются запасы иностранного крепкого алкоголя, речь идет, в частности, о брендах виски Jack Daniels, Aberfeldy, Grants, Dewars, рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan, европейских марок коньяка и текилы. Об этом заявил «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«Мы видим серьезное сокращение ассортимента импортного алкоголя: представленность виски на полках снизилась на 50%, шампанского — на 95%, импортного пива — на 40%, остальных категорий — на 35%», — уточнил он.

По данным АКОРТ, крупные сети сейчас распродают остатки крепкого алкоголя, в связи с чем в «ближайшие пару месяцев» возможен дефицит этой категории товаров. Караваев отметил, что российские производители этих напитков не могут обеспечить нужного объема. Он отметил, что ретейлеры в случае нехватки крепкого алкоголя могут столкнуться с потерей значимого объема прибыли.

При этом в Росалкогольрегулировании исключили риск дефицита алкогольной продукции. «Можно с уверенностью говорить, что отечественные потребители не останутся без алкогольной продукции на полках магазинов», — подчеркнули в ведомстве. По данным федеральной службы, за девять первых месяцев этого года объем производства алкоголя в России вырос на 12,3%. Такая динамика образовалась на фоне устойчивого спроса и сокращения доли импортной продукции, отметили в Росалкогольрегулировании.

С конца февраля многие производители и импортеры крепких напитков приостановили деятельность или полностью ушли с российского рынка. В начале августа «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка писал, что импорт крепкого алкоголя в Россию по итогам первого полугодия 2022 года упал на 34,4%, до 32,65 млн л. Сильнее всего сократились поставки зарубежного виски (48,4%, до 11,8 млн л), водки (на 41,7%, до 965,5 тыс. л) и ликеров (36,6%, до 2,25 млн л).

Минпромторг прежде отказывался разрешить ввозить алкоголь по схеме параллельного импорта, не требующей разрешения правообладателя. Министерство ссылалось на опасение Минсельхоза рисков увеличение объемов контрафактной продукции. В середине августа Караваев обратился в правительство с просьбой включить ряд алкогольных брендов в список товаров, разрешенных к параллельному импорту.

Спустя месяц, в середине сентября, Минпромторг предложил ввозить шампанское Veuve Clicquot; вермуты Martini и Cinzano; виски Jack Daniel's, Jim Beam, Hennessy, Johnnie Walker, Chivas; ром Captain Morgan, Havana Club, текилу Olmeca и другие крепкие напитки по параллельному импорту. Министр Денис Мантуров тогда указал на необходимость согласовать эту меру до конца сентября, чтобы торговые сети успели закупить крепкий алкоголь к Новому году. Федеральные ведомства придерживаются разных точек зрения по этому вопросу, добавил глава Минпромторга.

Однако в Ассоциации международных производителей алкогольной продукции раскритиковали предложения Минпромторга, пишует газета. Производители указали, что разрешить ко ввозу в рамках параллельного импорта намерены даже те бренды, которые привозит в страну сам правообладатель. В частности, компания Bacardi до сих пор импортирует Martini и Chinzano. Такие меры «несут в себе значительные риски лавинообразного поступления на российский рынок некачественного, просроченного, бракованного алкоголя, а также поддельного и контрафактного спиртного», — добавили в ассоциации.