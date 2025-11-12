FT сообщила о риске потери ЛУКОЙЛом зарубежных активов на $14 млрд

ЛУКОЙЛ столкнулся с угрозой потери активов на €14 млрд после срыва сделки с Gunvor, пишет FT. Издание отмечает неопределенность перспективы продажи зарубежных активов компании

Срыв сделки по продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа нефтетрейдеру Gunvor может привести к потере российской компанией активов стоимостью €14 млрд, сообщает Financial Times.

По подсчетам издания, эта сумма отражает минимальную стоимость зарубежных подразделений ЛУКОЙЛа, в которых компания владеет контрольным пакетом акций. Такая оценка основана на документах международного подразделения компании в Австрии и ее «дочек» в Нидерландах.

В Австрии зарегистрирована LUKOIL International GmbH. По данным на 2023 год, ей принадлежит более 50% в LUKOIL Lubricants Europe (производство масел в Австрии), 100% в LUKOIL Georgia (Грузия, данные на 2024-й) и Întreprinderea cuCapital Străin S.R.L.LUKOIL‐Moldova (данные на 2025-й); более 50% — в LUKOIL Holding B.V. и LUKOIL Holding B.V. (Нидерланды, данные 2019 и 2023 годов соответственно). Эти компании, в свою очередь, по данным на 2021–2022 годы, владели долями в прочих структурах, в том числе в других странах. У ЛУКОЙЛа есть также проекты в США, Румынии и Болгарии, Мексике, Азербайджане, Казахстане и ряде других стран.

На сворачивание операций с попавшим под ограничения ЛУКОЙЛом и его «дочками» США дали время до 22 ноября. Один из участников российского нефтяного рынка в разговоре с FT допустил, что некоторые первоначальные претенденты на зарубежные активы компании, которым было отказано в пользу Gunvor, могут попытаться вернуться к переговорам. «Но владельцы ЛУКОЙЛа уже готовятся к тому, что их активы могут быть просто конфискованы» странами, в которых они базируются, утверждает собеседник.

РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

Bloomberg писал, что на фоне санкций в Европе началась «настоящая драка» за активы ЛУКОЙЛа, несколько стран призывают США предоставить лицензию на использование НПЗ компании после начала действия ограничительных мер. В их числе — Румыния и Болгария. Экономический советник румынского президента Раду Бурнете при этом не стал исключать возможность выкупа активов ЛУКОЙЛа на территории страны.

На прошлой неделе ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на иракском месторождении Западная Курна-2. По данным Reuters, после санкций Ирак прекратил все платежи российской компании, и та предупредила, что выйдет из проекта, если ситуация не изменится в течение полугода.

Кремль заявлял, что все законные интересы ЛУКОЙЛа, с точки зрения правил международных торговых и экономических отношений, должны быть соблюдены. Власти России считают западные санкции нелегитимными.