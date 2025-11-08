Politico рассказало, как Румыния и Болгария хотят защитить НПЗ из-за США

Румыния и Болгария хотят запросить у США, чтобы те отложили санкции, пока власти не найдут альтернативный источник поставок топлива, узнало Politico

Нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, Болгария (Фото: Hristo Rusev / Getty Images)

Румыния и Болгария стараются предотвратить остановку своих важнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) до того, как вступят в силу санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Накануне власти Болгарии одобрили новый законопроект, который позволит правительству назначить управляющего НПЗ в городе Бургасе, который принадлежит компании ЛУКОЙЛ. Кроме этого, его наделят широкими полномочиями для оперативного управления предприятием, одобрения его продажи и национализации при необходимости.

Также, по словам двух источников, знакомых с ситуацией, Болгария рассматривает подачу запроса на временное исключение из новых санкций США по аналогии с Венгрией. Румыния, где находится нефтеперерабатывающий завод Petrotel, который принадлежит ЛУКОЙЛ, пока не приняла окончательного решения. Однако Бухарест также может попросить исключить их из санкций, пока страна не найдет замену поставкам, сообщил высокопоставленный правительственный чиновник.

Глава Минэнерго Румынии Богдан-Груя Иван сказал Politico, что Бухарест готов к любому сценарию. План правительства будет направлен на сохранение «экономической активности Румынии, но в то же время на прекращение финансирования России», добавил он.

У ЛУКОЙЛа есть проекты в Австрии, США, Румынии и Болгарии, Мексике, Азербайджане, Казахстане и ряде других стран. При этом в части из них речь идет о долях существенно меньше 50%, поэтому эксперты ранее предполагали, что продавать их в большинстве случаев не придется. Но блокирующие санкции США парализуют участие ЛУКОЙЛа в управлении этими компаниями и проведение с ними операций. По этой причине Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) сделало исключение для участия ЛУКОЙЛа в Тенгизе (входящие в проект «Тенгиз» месторождения Тенгизское и Королевское в Атырауской области Казахстана) и КТК, чтобы не блокировать добычу и экспорт казахстанской нефти.

Как уточняет Politico, в Болгарии НПЗ, принадлежащие России, обеспечивают до 80% потребностей страны в топливе.

В то же время румынский завод обеспечивает около 20% потребностей страны в топливе, рассказала аналитик в области энергетики из аналитического центра Expert Forum Анна Отилия Нуцу. Таким образом, по ее словам, остановка завода приведет к «незначительному росту цен в течение нескольких месяцев», пока страна будет искать альтернативные импортные поставки.

Тем не менее, как считает Нуцу, отключение может негативно сказаться на экспорте в соседнюю Молдавию. Накануне министр энергетики республики Дорин Жунгиету объявил, что ЛУКОЙЛ с 21 ноября 2025 года не сможет осуществлять поставки в Молдавию в связи с введенными США санкциями и отказом нефтетрейдера Gunvor от покупки зарубежных активов компании.

Кишинев запросил у Вашингтона временное освобождение от ограничений. Кроме того, республика ведет переговоры с Болгарией и Румынией, включая Rompetrol, для обеспечения необходимых поставок бензина, дизельного топлива и керосина.

США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и его «дочек» в конце октября и отвели месяц на сворачивание операций с компанией — срок истечет 21 ноября. После этого ЛУКОЙЛ объявил о намерении продать свои зарубежные активы. Потенциальным покупателем был нефтетрейдер Gunvor, но вскоре он отозвал свое предложение.

Россия считает западные санкции незаконными. В Кремле заявляли, что при продаже зарубежных активов все законные интересы такой крупной компании, как ЛУКОЙЛ, «с точки зрения правил международных и экономических отношений должны быть соблюдены».