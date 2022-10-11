Силуанов сообщил министрам G20 об ограничениях на экспорт продовольствия

Официально западные страны отказались от санкций в отношении российского агросектора, однако, по словам Силуанова, сохраняются ограничения на заход судов в порты и работу SWIFT, что мешает экспорту продовольствия и удобрений

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Несмотря на заверение Запада об отсутствии санкционных ограничений для российской сельскохозяйственной продукции и российских удобрений, множество ограничений по-прежнему мешает России экспортировать продукцию на мировые рынки. Об этом на министерской встрече стран G20 заявил глава российского Минфина Антон Силуанов.

По его словам, мировая экономика не внушает оптимизма, риск рецессии нарастает, а инфляция находится выше целевых значений. Он подчеркнул, что ухудшение ситуации на продовольственных рынках началось в конце 2020 года из-за пандемии COVID-19, а сейчас усугубилось из-за санкций против России.

«Мы слышим заверения об отсутствии санкционных мер для российских сельскохозяйственной продукции и удобрений. Но это не так. Закрытие зарубежных портов, запреты на заход в российские гавани, угрозы арестов судов и отказ их страховать, отключение российских финансовых институтов от системы SWIFT, ограничения международных работ и международных транспортных компаний — это только часть тех ограничений, которые сегодня сохраняются. Все это мешает экспорту продовольствия и удобрений на мировые рынки. Отсюда и ценовые колебания», — заявил Силуанов.

После начала военной спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 года у российских экспортеров возникли сложности из-за введенных иностранными компаниями санкций. О планах уйти с российского рынка заявили крупнейшие контейнерные перевозчики, например Maersk и MSC, стоимость поставок возросла, а в расчетах с иностранными поставщиками возникли сбои из-за санкций в отношении российских банков. Также санкции наложили на морские грузоперевозки, в том числе запретив страхование российских судов с нефтью выше «предельной цены».

Ранее о сохранении скрытых санкций на российский агросектор говорил в интервью РБК глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его словам, санкции хоть и оказали «определенное негативное влияние», но в целом «не смогли затормозить те процессы, которые были запущены в аграрном секторе за последние годы, еще с момента начала реализации национальных проектов, а потом в результате продэмбарго 2014 года».



«Но здесь есть другая проблема. Остаются барьеры, которые продолжают сдерживать наш экспорт. Если называть вещи своими именами, это скрытые санкции в отношении транспортировки продукции. Притом что декларируется отсутствие ограничений на вывоз продукции агропромышленного сектора», — заявил тогда Патрушев.

Речь, по словам министра, в первую очередь идет об ограничении доступности судов, необходимых для транспортировки зерна.