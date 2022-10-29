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ООН призвала снять ограничения на экспорт зерна и удобрений из России

ООН призвала продлить зерновую сделку и снять ограничения на экспорт зерна из России

ООН призывает возобновить зерновую сделку и устранить препятствия для экспорта российского зерна и удобрений, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. Его заявление приводится на сайте ООН.

«Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации обоих соглашений (соглашения касаются поступления зерна и удобрений из Украины и России на мировые рынки. — РБК), включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений», — сказал Дюжаррик.

В его заявлении отмечается, что ООН не недооценивает трудности, которые могут возникнуть в ходе продления сделки, но знает, что их можно преодолеть.

Срок действия зерновой сделки может быть продлен автоматически 19 ноября, если ни одна из сторон не возражает, добавил представитель генсека ООН.

Материал дополняется

Теги
ООН зерно удобрения экспорт
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
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0
Ставка
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