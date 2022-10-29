ООН призвала продлить зерновую сделку и снять ограничения на экспорт зерна из России

ООН призвала снять ограничения на экспорт зерна и удобрений из России

ООН призывает возобновить зерновую сделку и устранить препятствия для экспорта российского зерна и удобрений, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. Его заявление приводится на сайте ООН.

«Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации обоих соглашений (соглашения касаются поступления зерна и удобрений из Украины и России на мировые рынки. — РБК), включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений», — сказал Дюжаррик.

В его заявлении отмечается, что ООН не недооценивает трудности, которые могут возникнуть в ходе продления сделки, но знает, что их можно преодолеть.

Срок действия зерновой сделки может быть продлен автоматически 19 ноября, если ни одна из сторон не возражает, добавил представитель генсека ООН.

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