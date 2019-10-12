Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Facebook

Вслед за PayPal криптовалютный проект Facebook покинули Visa, MasterCard и ряд других участников. Некоторые из них заявили, что готовы вернуться, когда прояснится вопрос с регулированием

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association вышли Visa, MasterCard, Stripe и EBay, передает CNBC со ссылкой на заявления компаний.

Сооснователь Libra Дэвид Маркус поблагодарил Visa и MasterCard за то, что они продержались до последнего момента. «Давление было сильным, и я уважаю их решение подождать, пока появится четкая нормативная ясность касательно Libra», — написал он в Twitter.

По его словам, говорить о судьбе криптовалюты еще рано. «Конечно, в краткосрочной перспективе это не очень хорошие новости, но в некотором смысле это освобождает», — добавил он.

При этом в Visa заявили, что компания займется дальнейшей оценкой проекта и финальное решение примет на основе нескольких факторов, включая то, будет ли Libra Association соответствовать всем необходимым требованиям регуляторов. По словам представителя Visa, интерес компании к Libra обусловлен уверенностью в том, что «хорошо регулируемые сети на основе блокчейна могут повысить ценность защищенных цифровых платежей для огромного числа людей и мест, в особенности на развивающихся рынках».