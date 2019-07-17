В сенате США раскритиковали Facebook из-за запуска криптовалюты

В сенате прошли слушания, посвященные криптовалюте от Facebook, законодатели встретили проект с критикой и заявили о недоверии к компании

Фото: Richard Drew / AP

Законодатели от Демократической и Республиканской партий на слушаниях в сенате во вторник, 16 июля, назвали план Facebook запустить собственную криптовалюту «безумным» и «бредовым», передает Reuters.

«Facebook скандал за скандалом показывал, что не стоит нашего доверия», — сказал сенатор-демократ Шеррод Браун, входящий в комитет сената по банковским, жилищным и городским делам. «Мы будем сумасшедшими, если дадим им шанс экспериментировать с банковскими счетами людей», — добавил он. По мнению Брауна, «бредово» думать, что люди доверят соцсети свои деньги.

«Я не доверяю вам», — сказала сенатор-республиканец Марта МакСалли. Она заявила, что Facebook решили запустить новое направление, когда компании следовало бы «прибраться дома».

Дэвид Маркус, топ-менеджер Facebook, курирующий проект создания криптовалюты, в ответ на критику законодателей, заявил, что чтобы сделать все правильно, компании потребуется время. Он добавил, что понимает, что Facebook нужно будет завоевать доверие потенциальных клиентов.