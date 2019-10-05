PayPal объявил о выходе из криптовалютного проекта Facebook

В организации посчитали ненужным участие в работе Libra Associations

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Руководство компании PayPal Holdings объявило о выходе из Libra Associations — созданного Facebook сообщества, целью которого является создание новой криптовалюты. В письме, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, данное решение объясняется желанием PayPal сосредоточиться на своих собственных задачах.

По данным Bloomberg, желание PayPal не участвовать в проекте основывается на том, что к Libra Associations есть определенные вопросы у американских регуляторов, с которыми у компании до сих пор были хорошие отношения.

Решение PayPal может негативно сказаться не дальнейшем развитии проекта по созданию криптовалюты, поскольку в нем был задействован целый ряд ее сотрудников.

В самой Libra Associations подтвердили уход PayPal, указав, что затеянный проект изначально был непростым, и каждый из его участников может принять решении об участии в нем исходя из собственных предпочтений.