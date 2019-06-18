Facebook анонсировал выпуск собственной криптовалюты Libra в 2020 году

Facebook объявил о планах запустить собственную криптовалюту Libra к 2020 году. Обмениваться Libra можно будет через отдельное приложение или через мессенджеры Facebook и WhatsApp, обещает компания

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Facebook объявил о создании дочерней компании Calibra, главной задачей которой станет предоставление финансовых услуг пользователям на основании собственной криптовалюты — Libra.

«Calibra представит свой первый продукт — цифровой кошелек для Libra, новой мировой валюты, основанной на технологии блокчейн», — говорится в сообщении социальной сети.

Кошелек для этой криптовалюты будет доступен в приложениях Messenger и WhatsApp, а также в виде отдельного приложения к 2020 году, обещает Facebook.

Необходимость создания Libra в компании объясняют тем, что, хотя интернет и дал людям во всем мире возможность общаться друг с другом, однако базовые финансовые услуги все еще многим недоступны, особенно в развивающихся странах.

По данным Facebook, примерно 70% малых предприятий в развивающихся странах не имеют доступа к кредитам, и $25 млрд ежегодно теряются мигрантами из-за комиссий за перевод средств на родину. Новая криптовалюта призвана исправить эту ситуацию.