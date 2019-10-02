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WSJ узнала об отказе Visa и MasterCard спонсировать криптовалюту Facebook

MasterCard, Visa и другие финансовые партнеры по созданию криптовалюты соцсети Facebook под названием Libra пересматривают свое участие в проекте. Причиной этому послужила критика со стороны властей США и европейских стран. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, топ-менеджеры как минимум нескольких финансовых организаций, которые вошли в коалицию Libra Association, собираются отказаться от публичной поддержки проекта из-за нежелания привлечь к себе внимание регуляторов.

Проект криптовалюты подвергся критике стран G7 и американских законодателей как из числа республиканцев, так и из числа демократов. «Большая семерка» указывала, что нельзя наделять частные компании такими же правами, как и государства, в частности, правом эмитировать валюту. В частности министр финансов Франции Брюно ле Мэр предлагал Брюсселю создать собственную цифровую валюту на фоне дискуссии о необходимости пускать Libra в Европу.

Libra — криптовалюта, которую Facebook планирует запустить уже в первой половине 2020 года. Американская соцсеть видит ее как криптовалюту категории stablecoin, то есть обеспеченную национальными валютами и активами. Цифровой кошелек интегрируют в Facebook Messenger и в WhatsApp.

Теги: Visa, MasterCard, Facebook, криптовалюта
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