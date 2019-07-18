Страны G7 увидели угрозу в криптовалюте Facebook

Планы соцсети запустить Libra уже насторожили конгрессменов США, теперь свои опасения высказали представители стран «семерки». Частные компании не должны обладать правом эмиссий валют, считают в G7

Брюно ле Мэр (Фото: Jasper Juinen / Bloomberg)

Министры финансов и главы центробанков стран «Большой семерки» заявили о серьезной обеспокоенности распространением цифровых валют — в качестве примера приводятся планы Facebook запустить Libra — и выступили за их максимальное регулирование, заявил министр финансов Франции Брюно ле Мэр по итогам встречи, передает Reuters.

Государства из неформального объединения считают, что частные компании не должны обладать такими же правами, как государства (т.е. правом эмитировать валюту), в условиях, когда над ними невозможен «демократический контроль».

Страны «семерки» обеспокоены тем, что запуск криптовалюты Facebook ослабит их полномочия в области монетарной и банковской политики, а также создаст риски для безопасности.

Другая проблема, которую обсуждали представители стран G7, — налогообложение ИT-компаний. Представители семи стран согласились, что такие корпорации, как Google, Apple или Facebook, должны платить налоги в тех странах, где они зарабатывают деньги — вне зависимости от наличия или отсутствия представительства.