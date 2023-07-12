В суде ЕС началось рассмотрение жалобы Абрамовича на санкции

В суде ЕС началось рассмотрение жалобы Романа Абрамовича на введенные против него санкции

Абрамович подал жалобу на введение санкций Евросоюзом более года назад. Его защита настаивает, что бизнесмен попал под ограничения, хотя его деятельность не соответствует критериям для их введения

Роман Абрамович (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Европейский суд в Люксембурге начал слушания по иску российского миллиардера Романа Абрамовича (состояние по версии Forbes — $9,2 млрд) против Совета ЕС из-за введенных против него санкций, следует из картотеки суда.

Бизнесмен на заседание не приехал. Адвокат Абрамовича заявил, что миллиардер попал под санкции вопреки несоответствию критериям их введения, передает «РИА Новости». Юрист заявил, что Абрамович более 20 лет «не ведет активную деятельность в России как бизнесмен» и владеет только 28% акций металлургической и горнодобывающей компании «Евраз», которая в основном работает за пределами России и не попала под санкции ЕС.

Защитник также отметил, что повлиять на решение об ограничениях против Абрамовича могла его известность на Западе, в том числе в качестве владельца британского футбольного клуба «Челси». Бизнесмен продал клуб и вырученные средства собирался перевести в благотворительный фонд для нужд жертв с обеих сторон конфликта между Россией и Украиной.

Представитель Совета ЕС в суде заявил, что Абрамович остается влиятельным бизнесменом из России, хотя и не живет в стране: он владеет акциями компании, большинство сотрудников которой — россияне, и имеет связи с российским руководством, раз принимал участие в переговорах между Россией и Украиной.

В суде на время слушаний усилили меры безопасности, поскольку была получена информация о подготовке группой украинцев акции протеста против бизнесмена и России, отмечает «РИА Новости».

РБК обратился за комментарием к представителю Романа Абрамовича.

Совет ЕС, объявляя о санкциях, назвал Абрамовича «российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с [президентом] Владимиром Путиным», и отметил, что бизнесмен является ключевым акционером «Евраза» — одного из крупнейших налогоплательщиков в России.

Абрамович, попавший под санкции ЕС в середине марта прошлого года, подал жалобу в суд 25 мая 2022 года. Другие российские предприниматели — например, акционеры Альфа-банка Петр Авен и Михаил Фридман, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, основатель USM Holdings Алишер Усманов и другие — поступили аналогичным образом.