Абрамович заявил, что не имеет доступа к £2,3 млрд от продажи «Челси»

Telegraph сообщил, что британское правительство в ближайшие недели согласует передачу на помощь Украине £2,3 млрд от продажи клуба. В пресс-службе Абрамовича сообщили, что он не имеет отношения к распределению этих денег

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Британское правительство должно в ближайшие недели согласовать передачу на помощь Украине £2,3 млрд, полученных миллиардером Романом Абрамовичем при продаже лондонского футбольного клуба «Челси» и перечисленных им для фонда помощи пострадавшим при конфликте на Украине. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило сегодня издание Telegraph.

В пресс-офисе Абрамовича сообщили РБК, что бизнесмен не имеет отношения к распределению этих средств. «Перед продажей «Челси» Роман Абрамович объявил, что хочет, чтобы вырученные средства были переданы в благотворительный фонд для нужд жертв с обеих сторон конфликта между Россией и Украиной. Речь [идет] исключительно о гуманитарной помощи населению. Однако после продажи клуба деньги так и не были переведены на счет Абрамовича и с тех пор находятся в распоряжении британских властей. Господин Абрамович не имеет доступа к данным средствам и не участвует в процессе их распределения», — заявили в пресс-офисе Абрамовича.

Как отмечает Telegraph, для передачи средств дополнительно потребуется одобрение властей Евросоюза, так как против Абрамовича в ЕС введены санкции.

Это станет одним из самых больших в истории благотворительности пожертвований пострадавшим от военных конфликтов, пишет Telegraph. Средства будут переведены на счета пока еще не получившего название фонда в течение нескольких недель.

Издание поясняет, что эти средства после завершения сделки по продаже Абрамовичем «Челси» в мае 2022 года поступили на созданный в рамках санкций против бизнесмена специальный счет Казначейства, где находятся уже восемь месяцев. Для того чтобы они через счета созданного по инициативе Абрамовича фонда были перечислены на помощь Украине, отраслевой регулятор — Комиссия по деятельности благотворительных организаций — должен разрешить данную транзакцию и одобрить подобную деятельность фонда.

«Источники в правительстве сообщают, что в настоящее время завершается процесс «бумажной» работы. Инсайдеры говорят, что фонд вот-вот получит одобрение от комиссии», — пишет газета.

О самом фонде пока известно мало. Telegraph сообщает, что его возглавит бывший глава британского комитета при UNICEF Майк Пенроуз, его кандидатура была согласована при обсуждении условий продажи «Челси». Состав совета управляющих фондом, а также перечень проектов, которыми он будет заниматься, как ожидается, назовут в течение нескольких недель. Telegraph сообщает, что Пенроуз находится «в постоянном контакте» с британским правительством и в 2022 году проводил много времени на Украине.

«Ожидается, что некоторые широко известные руководители гуманитарных организаций и представители бизнеса войдут в состав совета фонда. В минувшем году некоторая часть денег была потрачена на наем юристов и специалистов по благотворительности для фонда», — отмечает газета.

Издание не указывает, кому именно будут перечислены эти £2,3 млрд: международным организациям, НКО или украинским властным структурам, а также получат ли помощь жители вошедших в состав России ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. В марте 2022 года, комментируя создание фонда, представитель Абрамовича уточнял РБК, что «речь [идет] про всех пострадавших от конфликта со всех сторон: русских, украинцев, пострадавших из ДНР и ЛНР».

Telegraph сообщает, что Пенроуз «побывал на месте и изучил все районы, сильно пострадавшие от конфликта», и фонд «может удовлетворить неотложную потребность в расширении масштабов гуманитарной помощи, включая поставки медицинского оборудования, оборудования для отделений травматологии и хирургии». Также фонд, отмечает издание, поможет «пострадавшему от конфликта населению вблизи линии фронта: предоставит продовольствие, обеспечит предоставление основных услуг и, что крайне важно, поддержит сферу образования и здравоохранения».

«Необходимо поддержать украинские учреждения, которые были перегружены, потому что при таких объемах перемещения населения, очевидно, появляются школы, которые внезапно должны принимать гораздо больше детей, чем могут», — приводит Telegraph слова Пенроуза.

При этом, отмечает газета, Пенроуз никогда не встречался с Абрамовичем.

РБК направил запрос представителю Абрамовича.

Абрамович заявил о продаже «Челси» 2 марта, спустя несколько дней после начала российской спецоперации на Украине. Он купил находившийся в финансовом кризисе «Челси» в 2003 году за £140 млн и за это время превратил его в самый успешный английский клуб на международной арене. По словам Абрамовича, решение о продаже клуба было невероятно трудным и ему больно расставаться с «Челси», однако он пошел на это, так как считал, что действует «в интересах команды, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба». Абрамович пообещал провести продажу клуба по надлежащим процедурам, а не в укоренном порядке.

Тогда же бизнесмен поручил создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все доходы от продажи «Челси». «Фонд будет работать на благо всех пострадавших от войны на Украине. Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей пострадавших, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению», — пояснил Абрамович.

Абрамович в числе других крупных бизнесменов, топ-менеджеров, политиков и чиновников из России попал в марте 2022 года под санкции Евросоюза и Британии из-за событий на Украине. ЕС назвал его «российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с Владимиром Путиным», отмечая, что это помогло ему «сохранить капитал».

29 марта Абрамович присутствовал на переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле. Он сидел в зале, где находились представители Киева и Москвы, но не был за столом переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Абрамович задействован в «обеспечении определенных контактов». Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Абрамович искреннее пытается помочь урегулировать ситуацию на Украине».

Тогда же советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что предприниматель является эффективным посредником между делегациями. «То есть он частично модерирует процесс с точки зрения, чтобы не было какого-то недоразумения «на входе». То есть когда сторона что-то заявляет, а другая сторона это не так поняла, с точки зрения логистики переговорного процесса», — заявлял Подоляк.

В августе 2022 года Bloomberg сообщал, что миллиардер после начала конфликта на Украине и включения в санкционный список не мог продать долю (28,64%) в своем крупнейшем активе — компании Evraz, а также недвижимость в Великобритании — особняк в Кенсингтоне и пентхаус. По данным источников Bloomberg, Абрамович в этом году искал себе новый дом на дубайской Пальме Джумейра (искусственный остров в виде пальмы в акватории Дубая. — РБК), а его самолеты с марта находились в ОАЭ и России.

В начале января 2023 года издание Guardian сообщило, что Абрамович (Bloomberg оценивал его состояние на тот момент в $7,9 млрд, Forbes — в $8,7 млрд) больше не является конечным бенефициаром десяти трастовых фондов, контролирующих активы стоимостью несколько миллиардов долларов. Ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении журналистов документы, издание сообщило, что контроль над трастами в 2022 году был передан детям бизнесмена. При этом процесс передачи был запущен в первые дни февраля 2022 года.